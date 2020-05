Charlas balompédicas en la red

0

La Voz de Galicia luis m. rodríguez

OURENSE 17/05/2020 21:43 h

Toni Álvarez Otero (Ourense, 1993) fue siempre uno de esos niños que han disfrutado cerca de un balón. Y no sorprende que el joven preparador físico ourensanista se mostrara igual de inquieto durante el confinamiento. La salida era evidente, Internet y más fútbol.

«En los primeros días del estado de alarma había una sobreinformación en las redes, mucho material sobre los métodos de unos y otros para mantener la forma física, pero sobre todo enfocado a los equipos de la élite, algo que en cierto modo es normal, pero que a quienes trabajamos en la base o en categorías como Tercera o Preferente, quizás nos dice menos», señala Toni, antes de añadir: «A mí me da más información un café con el preparador físico del Arousa que con el del cadete del Barça, que seguramente dispone de un campo en una ciudad deportiva, mientras yo me tengo que apañar en medio campo».

La iniciativa del técnico ourensanista se extendió rápidamente por el mundillo del fútbol gallego: «No hace mucho, los que nos dedicamos a estas cosas nos movíamos con un cierto secretismo, pero hoy en día toda la información está en Internet y, si la quieres conseguir. Coincidiendo con el encierro me pareció un buen momento para contactar entre los compañeros y hablar de nuestro trabajo. Creé un grupo de Whats App con mis contactos y rápidamente fue creciendo, ahora ya superamos los doscientos y hasta me han pedido que no lo cierre después del estado de alarma».

El siguiente paso fue la organización de una serie de charlas técnicas en línea, que despertaron un notable interés, al contar con ponentes con muchos argumentos para exponer entre sus colegas: «Lo fuimos contando y todos coincidimos en que estaría bien, así que intentamos darles mucha variedad a los temas de cada semana. El ciclo más reciente lo estamos centrando en el fútbol base y abrimos el abanico desde un entrenador del Dépor como Dani Gesto a Antón Permuy, que nos habla de sus experiencias en el Conxo. Así todos pueden sentirse identificados o recibir una información que les venga bien».

Con anterioridad a esta quinta semana también se dedicaron series de conferencias sobre análisis del juego o táctica. Por el foro telemático pasaron profesionales como Francis Cagigao, miembro del scouting internacional del Arsenal; Yago Iglesias, entrenador del Compos y todo un catálogo de especialistas de distintos niveles y parcelas alrededor del balompié.

Álvarez Otero opina que esta interconexión se prolongará, sin duda, en el futuro a medio y largo plazo: «Quizás ahora todos tenemos ganas de salir y aprovechar el tiempo que nos vayan marcando para trabajar, pero aunque ya sea difícil hacer otra planificación de tres charlas por semana, puede que sí sea factible hacer una y mantener el contacto».

Y es que en este gremio, como lo define el mismo ourensanista, sí identificamos a jóvenes -alguno no tanto- con mucha hambre de aprender y de ampliar conocimientos día a día. Un grupo de estudiosos del fútbol, que además se ha visto tentado por las circunstancias excepcionales que forzó la pandemia: «Nadie sabe cómo va a reaccionar el cuerpo humano a situaciones como las que se están planteando. Pero en nuestra profesión siempre nos han gustado ese tipo de retos. Aunque la Liga ya terminó para nuestro equipo, yo sigo enviándoles un plan de trabajo a nuestros jugadores. Para nosotros creo que era lo mejor, porque aunque teníamos opciones matemáticas, llegar al cuarto puesto era complicado y salvados ya estábamos. Si no tienes un objetivo pendiente, lo mejor es comenzar a planificar el próximo torneo».

Lo que viene, en todo caso, no es nada sencillo para nadie: «Vuelvas ahora para disputar playoff o el año que viene, con unos calendarios muy distintos a los habituales, nos esperan pretemporadas atípicas, es como si cada jugador volviera de lesión, habrá que ir muy poco a poco. No estamos acostumbrados a estos parones tan largos». Toca seguir aprendiendo día a día.