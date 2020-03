Yelco Alfaya: «Estoy aislado pero me encuentro bien»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia JOSE VALENCIA

19/03/2020 23:03 h

Yelco Alfaya Magdaleno, un futbolista formado en la cantera del Celta, que ha pasado por el Cultural Ares, Rápido de Bouzas y que ahora milita en el Bergantiños de Carballo, quiso actuar con responsabilidad. Había estado jugando con la selección gallega en Madrid y ante los primeros síntomas no dudó a la hacerse e test del coronavirus.

—¿Cómo fue lo de hacerse la prueba?

—Me levanté con algo de fiebre y tos. Había estado en Madrid desde el lunes al miércoles de la pasada semana y era consciente de que me podría haber contagiado. Busqué el número del Sergas para las pruebas del coronavirus y llamé. Me hicieron la prueba por la mañana y por la noche ya me llamaron para decirme que era positivo.

—¿En dónde está aislado?

—Vivo en mi casa en Cangas, con mis padres y un hermano. Estoy aislado en mi habitación, solo salgo si tengo que ir al baño, con una mascarilla, guantes y utilizó un alcohol para limpiar lo que toco. No me encuentro mal, lo voy llevando. Los médicos solo me dieron un paracetamol, incluso me recomendaron unos ejercicios. Me encuentro bien.

—¿Sabe cómo se pudo contagiar?

—Estoy seguro de que fue en Madrid, no pudo ser en otro sitio. Cuando regresé no hice nada, tan solo me marché a Cangas. Lo que no entiendo es cómo yo soy en único contagiado, aunque creo que le van a realizar la prueba a alguno más de los que estuvimos en Madrid.

—¿Por qué lo hizo público en las redes sociales?

—Cuando me dieron el resultado se lo comenté a mis padres, a mis compañeros en el Bergantiños y a los de la selección gallega. Era consciente de que iba a trascender y para que la gente no estuviera preguntando por ahí y a mis padres, los hice público en las redes sociales. Fue una forma de darle normalidad.

—¿Está asustado?

—Al contrario, lo llevo con mucha tranquilidad, lo que más me preocupa es que pueda contagiar a mis padres o a mi hermano. Lo único que deseo es que lo del coronavirus pase lo antes posible. Estoy aislado en casa, como todo el mundo, aunque con más precauciones.