Un futbolista del Bergantiños y de la selección de aficionados,  primer caso positivo en el deporte gallego

Bergantiños 19/03/2020 14:31 h

El futbolista Yelco Alfaya, autor del segundo gol de la selección gallega que se proclamó campeona de la XII Copa de las Regiones UEFA tras superar a Andalucía (0-2) en la final, confirmó a través de sus redes sociales que ha dado positivo en el test de coronavirus.«Quizás no debería de hacer esto, pero antes de que siga volando la noticia prefiero confirmarla yo. He dado positivo en COVID-19. Estoy en casa prácticamente asintomático y me encuentro perfectamente bien», escribió Yelco Alfaya en sus redes sociales.

El atacante del Bergantiños, club que milita en el grupo I de la Tercera División, disputó con la selección gallega la fase final de la Copa de las Regiones UEFA que organizó la Federación Española (RFEF) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Diez años después, Galicia volvió a levantar el trofeo, ganándose el billete para representar a España en la XII Copa de las Regiones UEFA