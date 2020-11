Festival de Jazz de Lugo, un cartel de lujo solo para 30

0

La Voz de Galicia

05/11/2020

El 30 iba a ser el número fetiche del Festival de Jazz de Lugo. Ese era el número de ediciones que alcanzaba en este 2020. Lo que nadie podía imaginar era que ese sería también el número de asistentes que este año iba a poder acudir a cada uno de sus conciertos. Pero así lo han impuesto las limitaciones dictadas el miércoles. El festival valoró in extremis los pros y los contras de celebrar en estas condiciones esta edición y finalmente decidió mantener el programa «porque los artistas y los técnicos tienen que seguir viviendo». No es pequeña razón. Tan solo se caen del cartel los conciertos que se iban a celebrar en el Clavicémbalo, ya que la sala no podrá abrir sus puertas a partir de las 15 horas de hoy.

A pesar de ser consciente de que iba a sufrir limitaciones de aforo el Festival de Jazz de Lugo articuló para su trigésima edición un programa de muchos quilates. «Quizá menos jazzero que nunca», comenta su director, Alberto Grandío. Pero de incuestionable interés.

Uno de sus platos fuertes será la presencia, el sábado en dos sesiones (18 y 20.30 h), de Salvador Sobral con su proyecto Alma nuestra, en el que, en formato de cuarteto, fusiona el bolero y el jazz.

El domingo, también en sesión doble, será el turno del quinteto formado por Perico Sambeat (saxo), Voro García (trompeta), Albert Sanz (piano), Toño de Miguel (contrabajo), Stephen Keogh (batería), quienes revisitarán el repertorio del mítico concierto ofrecido por Charlie Parker y Dizzie Gillespie en el Massey Hall de Toronto en 1953, considerado el punto álgido del bebop.

Otro de los grandes atractivos del festival lucense es la presencia, el lunes, del guitarrista Yamandú Costa, uno de los mayores guitarristas brasileños de todos los tiempos. Como lo refrenda el hecho de que cuando Paco de Lucía visitó Brasil en 2013 reservó una noche en Porto Alegre exclusivamente para escuchar de cerca a este virtuoso guitarrista.

El protagonista del concierto del martes será el saxofonista neoyorquino Jean Toussaint, que actuará con su cuarteto. Y el del miércoles Raúl Rodríguez, a quien ya sonroja seguir presentando como hijo y guitarrista de Martirio. Raúl Rodríguez llega a Lugo para presentar La raíz eléctrica, un docto compendio musical en el que tienen cabida el jazz, el flamenco, el afrobeat o el son cubano.

Para el próximo fin de semana el festival reserva la mezcla de folk tradicional albanés y jazz que propone la cantante Elina Duni (viernes 16), el incontenible ritmo del poderosísimo Clarence Bekker (sábado 17) o la sensualidad multicultural del cuarteto de Miryam Latrece (domingo 18). Todos los conciertos en el Círculo de las Artes. Y todos con un aforo máximo de 30. El número fetiche.