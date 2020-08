Mercedes Peón: «Eu persoalmente son moi amable, a miña música non»

0

La Voz de Galicia

27/08/2020 14:12 h

27/08/2020 14:20 h

Cada palabra é cirurxicamente precisa porque a máis mínima variación trastocaría o denso contido conceptual que alberga o abraiante discurso de Mercedes Peón. Un discurso fundamentado durante 25 anos na observación in situ, rumiado despois na excitante tensión que lle xera a soidade do estudo, enriquecido polo seu afán viaxeiro e manifestado finalmente dun xeito vehemente, case ferinte, en cinco discos. A cada cal máis complexo. A cada cal máis intenso, máis comprometido, máis abstracto, máis valente.

­—Di nos dous primeiros versos da canción coa que abre «Déixaas»: «E agora que recollestes / Ai agora que faredes». Máis elocuente non se pode ser.

—Eu non vou dicir que hai que facer. Pero si que temos que ter a capacidade de ver que aconteceu, analizalo sen prexuízos e, con todo o amor do mundo, porque é a algo moi fráxil, moi ecolóxico, moi de microhábitat, ver onde o podemos levar.

—Vai sendo hora de deixar de mirar cara atrás e poñer a mirada no futuro?

—O presente sempre pode. Cando eu ía ás recollidas de campo, aquilo era puro presente. Agora ben, se ti vas cunha idea de que aquelas persoas non están nunha capa contemporánea vas colocalas dentro dos teus prexuízos. De patriarcado, de xénero, do xudeocristianismo, do capital, do que vale e do que non... Pero non, as músicas que chegaron aos nosos días no son reminiscencias do pasado. Son puro presente.

—Que foi o máis importante que aprendeu recollendo polas aldeas?

—Eses 25 anos foron o mellor da miña vida. Aprendéronme a ter hoxe en día unha visión moi singular e bastante sanadora da música e da vida. E canta máis formación teño doutro tipo, máis recoñezo o que tal se me deu alí. O paso do tempo non me está a separar daquilo, aínda nos une máis.

—Vostede recolleu músicas, pero resituounas no contexto actual. Coas ferramentas, sonoridades e estéticas actuais.

—Si, claro. Eu considérome unha pandereteira compositora que utiliza todas as ferramentas que ten ao seu alcance. Esa é a clave de quen son e de que é o que fago. Eu bebín das fontes da música de raíz e o que fago agora é recoller a súa esencia e integrala, nunca dunha forma explícita, nunhas composicións das que poden formar parte un baixo eléctrico ou a electrónica. Se o proceso fose ao revés, ao mellor podería soar a mentira ou trampa. Deste xeito, son absolutamente honesta.

—Aínda se atreve a dicir que fai música tradicional?

—Eu non fago música tradicional. Fago música con implicación emocional na tradición. É moi distinto. Eu son compositora. As miñas non son músicas xurdidas dunha creación colectiva. Nin perduran no tempo porque foron admitidas, primeiro, e repetidas, despois, por esa colectividade.

—Entende a música como un proceso de excitación. Ve demasiada compracencia?

—A ver, eu persoalmente son moi amable, pero a miña música non. Eu recoñézoo. É máis, penso que musicalmente xa dixen todo o que tiña que dicir. O meu cerebriño xa non da para máis. Eu non penso que volva a facer outro disco. É que xa non sei que máis teño que contar. Agora mesmo estou traballando en dúas bandas sonoras para o cine e penso que no futuro, de facer música farei cousas desas. Pero así, abrirme en haraquiri para outro disco penso que xa non.

—Di que «Déixaas» é un achegamento aos movementos feministas, pero ao tempo defende a eliminación dos xéneros.

—A cuestión dos xéneros está moi polarizada. Aínda que esteamos a falar de que non hai só masculino e feminino senón que hai un terceiro xénero, seguimos a falar de xéneros. Eu coincido con Judith Butler en non discernir sexo e xénero. Non hai xénero e xa está. Iso non significa que a categoría muller non exista. Eu reivindico esa categoría. Eu son unha muller. Do que me quero saír e do xénero que se me aplica: o feminino. Eu o que quero é deconstruír o arquetipo e a representación do que significa ser muller.

—Hai uns días publicou nas súas redes un vídeo dunha actuación súa en Luar en 1997. Que queda hoxe daquela rapaza?

—Queda a ansia pola procura do transo coa voz e o corpo. E queda o respecto inmenso pola creación colectiva. Nese vídeo vese que fago un xesto coa man para que o público non aplauda. Porque a min custoume moitísimo subir aos escenarios, entendidos como un lugar de exposición persoal ou de virtuosismo. Eu o que quería era amosar aquilo que estaba oculto, que eran as creacións colectivas das aldeas e o inmenso amor e respecto que eu sentía e sinto por aquilo. O importante non era eu, senón o que saía de min.