Santiago Saiz abre con humor una ventana a la esperanza

La Voz de Galicia Elena Méndez

08/05/2020 22:50 h

«No pretendo ser un gurú. Lo que dibujo me lo creo». Así explica el fotógrafo coruñés Santiago Saiz Fouz el secreto del éxito de sus viñetas de confinamiento. Y acierta. Su mensaje sincero consigue dibujarnos una sonrisa e invitarnos a hacer una reflexión positiva en estos tiempos de angustias e incertidumbres. Este fotógrafo enclaustrado cuelga cada día desde el inicio del confinamiento en su ventana virtual de Facebook e Instagram (@ssaizfouz) una imagen, que como siempre, dice más que mil palabras.

Los sanitarios, los chefs, los niños, los farmacéuticos y sobre todo, el propio artista, son los principales protagonistas de unas viñetas que nos empujan al optimismo y a la buena gestión del tiempo. «Echo mucho de menos salir a hacer fotos por la ciudad, pero estoy ocupado todo el día», nos cuenta Santiago, que se ha visto obligado, como todos, a cambiar de vida y aparcar la bicicleta con la que solemos verle cruzar la ciudad de A Coruña bien pertrechado tras su cámara.

Cientos de seguidores

Pero si el cuerpo se puede confinar, el alma de artista no hay quien la enclaustre, así que se ha lanzado al papel y el lápiz para hacernos llegar este original diario que cada mañana esperan con ilusión varios centenares de personas. «Decidí confinarme ya antes de que fuera obligatorio porque vi las cosas muy mal. Se me ocurrió hacer un dibujo y lo colgué en las redes para comunicar a mis amigos y familia que yo me quedaba en casa. La gran respuesta de la gente me asombró y me animó a seguir. Ahora ya no puedo dejarlo. Si un día me retraso, me lo reclaman. Una mañana tuve un pequeño accidente doméstico que me obligó a descansar y ya hubo protestas... Otros me escriben haciendo peticiones para cumpleaños o celebraciones», explica Santiago Saiz, que trata de complacer en lo posible a sus seguidores y amigos. «He querido transmitir mis pensamientos y mis sentimientos pero con un toque de humor. Todos estamos jorobados pero hay que intentar gestionar esto día a día sin obsesionarse con cuándo saldremos. Lo importante es cómo saldremos», aclara.

Pronto, un libro

Un plan para el fin de semana, un poco de ejercicio, cuidar de las plantas o vigilar la dieta son algunos de los consejos y propuestas que nos hace llegar en las divertidas viñetas. En lugar destacado figuran las que están dedicadas a los que cada día afrontan el peligro para que los demás estemos a salvo y a los que con su generosidad nos hacen la vida un poco más fácil. Como Santiago, que con su mirada diferente logra que empecemos el día armados con una sonrisa.

Dice que habrá un libro cuando todo esto termine. No nos lo perdemos.