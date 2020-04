La primavera llega «online»: la agenda infantil no se detiene

0

La Voz de Galicia OLALLA SÁNCHEZ

02/04/2020 16:40 h

Desde el inicio del confinamiento el mundo digital se ha convertido en un gran aliado y en una vía de escape para muchas entidades, autores y sellos de literatura infantil que no dudaron en dar un paso adelante y en regalar en Internet ideas y experiencias librescas que entretienen y hacen más llevadero el encierro a padres y pequeños. Encuentros virtuales con los escritores, cuentos narrados por ellos, libros de cabecera abiertos al público o talleres y concursos para que los niños se queden en casa leyendo son solo algunas de las múltiples iniciativas solidarias compartidas en las redes sociales bajo etiquetas como #euquedolendo, #yomequedoleyendo o #KeepReadingEnCasa. La celebración de jornadas señaladas, como el Día de la Poesía, el Día del Teatro o, esta semana, el Día de la Literatura Infantil, animaron, además, a muchos creadores a conmemorar las fechas, aunque a puerta cerrada.

Desde Galicia han surgido algunas de las iniciativas que más eco y seguidores suman en línea en esta cuarentena literaria. Con nombre propio se sitúa la de Kalandraka, editorial que desde el 16 de marzo publica de lunes a viernes en su canal de televisión en Internet los «contos contados», historias disponibles en la voz de sus autores o recreadas por narradores. Un contenido con el que buscan que «os contos vaian aos nenos» y con el que han logrado enganchar a muchas familias con la lectura de títulos tan icónicos como O coelliño branco, esa adaptación que hizo Xosé Ballesteros, director del sello, de un relato popular con el que se prueba que la valentía no es cuestión de tamaños. En algunos vídeos se incorporan ilustraciones de los autores o se ofrecen versiones en distintos idiomas. Un impulso creativo que se mantendrá durante todo este tiempo excepcional.

También con grabaciones compartidas en las redes sociales bajo hashtag como #envozpropia, desde Xerais se invita a sus firmas a que lean la primera página de uno de sus libros. Un reto aceptado por los autores. Rosa Aneiros, por ejemplo, ha narrado desde casa y junto a su hija un pasaje de Tres bichicomas, dúas illas e unha serea, uno de los títulos llamados a cautivar en esta primavera, una emocionante novela con la que la autora vuelve a demostrar su magia para crear conciencia.

Navegar entre libros abiertos

Suspendido en muchos sellos el envío de libros, una de las iniciativas más celebradas estos días ha sido la de liberar títulos en línea, una propuesta a la que, además, también se ha sumado GaliciaLe, la plataforma de préstamos de obras en formato electrónico de la red de bibliotecas públicas gallegas. También en la comunidad, y en el ámbito editorial, es Baía Edicións la que ofrece la descarga gratuita de hasta diez libros infantiles y juveniles, como O dragón comemedo, protagonizado por un niño que descubrió cómo encoger a un dragón y con él todos sus miedos, un relato que puede resultar apropiado para estas fechas. A nivel nacional, fue Planeta la que dio acceso en marzo a diez de sus títulos más populares. Para niños reservó clásicos como las primeras entregas de las colecciones de Geronimo Stilton o de Las crónicas de Narnia, ese mundo de fantasía al que se llega a través de un armario.

Sesiones de cuentacuentos emitidas a distintas horas, hasta para ir a dormir, o encuentros vía Instagram con escritores, son otras de las propuestas que multiplican apoyos. Así, a través de las redes de SM, los niños pudieron escuchar a Roberto Santiago, quien compartió secretos de Los Futbolísimos, y conocer de la mano de la gallega María Menéndez-Ponte detalles de sus sagas más populares, como la del extraterrestre Pupi o la de aventuras Primos S.A. La escritora, encerrada en su casa de Madrid, reconoce estar «ocupadísima» y, aunque echa en falta ver la cara de los niños, sostiene que, de alguna forma, los «siente» en las preguntas que le formulan a través de la Red, un mundo al que no estaba habituada pero al que se ha sumado rápidamente con videoconferencias o chats. La coruñesa aprecia el «entusiasmo» que estas iniciativas provocan en los lectores y por ello no ha dudado en lanzar también un canal de YouTube en el que explica algunas de las muchas preguntas que le formulan en sus visitas a colegios. En ellos aclara, por ejemplo, por qué surgió Pupi o por qué el conocido personaje se llama así.

Múltiples talleres y concursos

El empuje lector que acompaña al encierro, y que se anuncia diariamente en las redes sociales de cada sello, incluye además distintas actividades y manualidades sobre los cuentos más populares, como El monstruo de colores (Flamboyant) o Isadora Moon (Alfaguara), la niña mitad hada mitad vampiro que conquista a los pequeños. Enigmas o retos que se resuelven en el día; distintos descargables para colorear, como, por ejemplo, los ofrecidos por Lyona, la ilustradora del superventas infantil Yo mataré monstruos por ti; o talleres cada vez más atractivos, como el impartido por Pedro Mañas, creador de Anna Kadabra (Planeta), quien mostró en Instagram cómo lograr las varitas mágicas de la bruja protagonista, son solo una parte de la intensa programación de esta atípica primavera.

Junto a ello se suceden concursos, que no eluden la situación actual. Desde Galaxia, por ejemplo, se invita a los pequeños a enviar dibujos que representen la lectura en el hogar y entre los que la originalidad a la hora de recoger escenas de la vida en cuarentena tendrá premio. En Planeta, mientras tanto, se opta por un concurso de cuentos bajo el título de «Superhéroes contra el malvado señor c-virus».

Ya para el público juvenil, firmas como Penguin Random House, una de las de agenda más completa, destina trivials que ponen a prueba el conocimiento de títulos, demostraciones de dibujo de autores de cómic o encuentros con escritores, como con el booktuber Javier Ruescas.

FESTIVALES DE CUENTO A GOLPE DE CLIC

A pesar del encierro, la cultura sigue muy viva y otra prueba de ello son los distintos festivales de narración oral que continúan acercando la magia de los cuentos a los más pequeños a través de las redes. En Galicia, y junto al Salón del Libro Infantil de Pontevedra, que ante su obligada suspensión adoptó un formato virtual, otro de los primeros en dar el salto a la Red fue el Festival Atlántica (Festival Internacional de Narración Oral), que también tuvo que interrumpirse. Su directora, Soledad Felloza, explica que la iniciativa de continuar publicando historias tuvo un gran apoyo entre los artistas invitados que, nada más regresar a casa de forma apresurada, se grabaron en vídeo con una de las muchas narraciones que tenían previstas, unas grabaciones compartidas online con la etiqueta #ocontononpara. Un formato similar al también empleado por el Colectivo de Narración Oral Galega (NOGA) en su ya conocida como «pandemia de contos».

Capítulo aparte merece el festival Cantos e contos dende o poleiro, una cita promovida por la distribuidora cultural Urdime, junto a las compañías con las que trabaja, y creada específicamente para esta cuarentena. Una propuesta que permite al público virtual disfrutar de forma audiovisual de cuentos, canciones, «concertos do galiñeiro», a los que, por ejemplo, se sumó Mamá Cabra, o una reposición en abierto de su archivo, con obras y espectáculos que no estaban a disposición del público. «Non imos pechar as portas da nosa creatividade, a pesar deste momento tan duro», refuerza Emi Candal, una de sus impulsoras. Un sentimiento solidario y común que ha quedado demostrado.