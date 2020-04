El espectáculo pop debe continuar

0

La Voz de Galicia Javier becerra

02/04/2020 17:32 h

Un grandísimo Bob Dylan acaba de sacar Murder Most Foul, un tema de 17 minutos inspirado en el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y que es una verdadera maravilla. Dice que la tenía grabada desde hace tiempo. Ojalá hiciera un disco en esa línea. Por su parte, Rosalía difundió Dolerme, una balada inicialmente acústica y posteriormente sumergida en autotune.

Uno de los álbumes que estaban previstos era el MSDL ? Canciones dentro de canciones de Vetusta Morla, con el que revisan las canciones de su disco precedente con una nueva perspectiva. Iba a salir el 27 de marzo, pero el grupo ha decidido posponerlo sin fecha todavía. También ha cambiado de planes Lady Gaga. Considera que este no es el momento adecuado para que Chromatica vea la luz. Queda para más adelante. Por último, Edurne también ha optado por dejar en el cajón su nuevo trabajo. En un vídeo difundido por las redes sociales explicaba a los seguidores los motivos de su meditada decisión.

La rueda de la música pop sigue girando. Pese a la hecatombe mundial del COVID-19, son varios los artistas que han decidido no cambiar sus planes y seguir con el plan trazado para sus lanzamientos del 2020. Es una manera de afrontar la adversidad, intentando seguir con normalidad una situación totalmente anormal. Ni contarán con el espacio mediático habitual, ni tampoco podrán presentar los trabajos en directo de inmediato. Pero muchos fans se abrazarán a ellos como un bálsamo para tiempos difíciles. Sin duda.

En los últimos días han visto la luz cuatro álbumes notables. Colocar este adjetivo al lado de Morrissey resultaba complicado en los últimos tiempos, pero lo cierto es que I Am Not A Dog On A Chain no solo pide el pulgar hacia arriba, sino que insta a levantar la ceja. La pop-star británica se ha abrazado por sorpresa a la electrónica en varios de los momentos del disco, algunos realmente buenos como Jim Jim Falls o Once I Saw The River Clean. Y no escamotea su habitual mala baba. Si en la primera citada anima a una suicida a saltar al vacío de una vez por todas, en What Kind of People Live in These Houses, mira por encima del hombro a esa gente que «Miran la televisión pensando que es su ventana al mundo / Eso tiene que doler».

El cuarto trabajo de The Weeknd posee todos los visos de convertirse en uno de los superventas de esta temporada. Marcado por los desastres sentimentales y los excesos de Abel Tesfaye, se trata de una amplia travesía en el pop electrónico con un toque soul y lírico. Se subraya el tono oscuro y su variedad de registros. Sin embargo, todas sus melodías buscan la luz y, más allá del barniz utilizado, las canciones adquieren una cierta unidad. Ojo a su catarsis en el tramo final. Disco para digerir lentamente y saborearlo poco a poco.

Future Nostalgia de Dua Lipa se esperaba con muchas ganas. Resulta toda una paradoja. Con un marcado toque electropop, en él hay munición de sobra para la pista. Bien sea apelando al funk ochentero con Don’t Start Now. Bien sea tirando de la luz pop de Madonna en Hallucinate. Todo en él invita al baile, la fiesta y el sábado por la noche con bola de espejos. Se disfrutará de verdad cuando todo esto termine.

El repaso al escaparate finaliza con los gallegos Triángulo de Amor Bizarro. Han decidido parar, reformular parcialmente su sonido y empezar de nuevo con energías renovadas. Por ello titulan el disco con el nombre del grupo, igual que su debut. Dentro se puede encontrar un uso muy inteligente de la electrónica, pasajes de una melancolía que permanecía inédita en su cancionero y, por supuesto, el halo de noise-rock marca de la casa que los ha hecho grandes. Este capítulo engrandece un poco más una trayectoria ejemplar.