Pauliña, a necesaria voz dunha xeración«A malfalada»

Esta finde pasada foi moi intensa pero ao mesmo tempo encheume de vida. Primeiramente agradecer ao @casino1889 por facer del o meu fogar cun público que non parou de bailar en ningún intre, e de segundo agradecer tamén a @salarebullon por facer do 7 de marzo unha festa irrepetible. @thetetasvan.v e @yimiyourek foron xs encargadxs de acompañarme no escenario neste bolazo cheo de rock and roll e hip hop feminino ✊🏻💜, moitísimas grazas. Non quero despedirme sen unha aperta enorme a @caodemos polo trato que nos deu e por berrear en primeira fila os nosos temas, grazas meu, vémonos pronto. Finalmente e dende a sororidade, un agarimo xigantesco a todas as mulleres que participáchedes onte nas manifestacións do 8 de marzo, queda un longo treito pero imos subindo coma o voo das aves💜✊🏻 #Pauliña #casino1889 #salarebullon #xira #8M #2020 #música #aovivo #Mos #Carballo #grazas #familia Fotiño de @libelfula 💜