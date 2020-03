J Balvin traza el arcoíris sonoro para después del encierro

0

La Voz de Galicia jAvier becerra

26/03/2020 17:03 h

Pocos lanzamientos, por no decir ninguno, salen en el momento apropiado en medio del coronavirus. El nuevo elepé de J Balvin, desde luego, resulta la antítesis del confinamiento. Titulado Colores, luciendo una portada de emoticonos sonrientes y estructurado como todo un arcoíris musical (las canciones se titulan Amarillo, Azul, Rojo, Blanco...), pide todo lo contrario a lo que ocurre estos días. Este es un álbum de espacios abiertos, contacto físico, seducción y fiesta loca sin fin. «Que siga la fiesta, no vamos a parar / aquí solo se para si llama mi mamá», canta el colombiano en el tema inaugural. Lo dicho, no es el momento. Se impone una escucha de futuro.

El disco tiene la difícil misión de continuar Vibras (2018), álbum con el que el artista se convirtió en uno de los iconos del nuevo reguetón, trascendiendo al estilo a golpe de talento. En esta ocasión, sin embargo, no existe un tema como aquel magistral Mi gente que reventó caderas y prejuicios. Amarillo, el single, funciona, pero no alcanza ese nivel de excelencia. En lo que al álbum se refiere hay buenos momentos, pero se queda lejos del torrente imaginativo de su predecesor. Se intuye una búsqueda de disparos infalibles dentro de una gala cromática que apela a los estados de ánimo. Hay temas destacables como Rojo, Morado o la final Arcoíris. Seguramente suenen a gloria al final del encierro. Pero, en global, se ha quedado por debajo de lo esperado.