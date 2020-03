No contagian, pero enganchan

0

La Voz de Galicia Ana Abelenda

16/03/2020 21:47 h

Al mal tiempo, el refugio de la buena literatura, la forma quizá más poderosa de viajar, considerando que no exige un desplazamiento físico, por más que algunos libros nos lleven a elevarnos por encima de nuestra realidad o despeñarnos por el abismo de la curiosidad, la aventura, el suspense o, directamente, el terror.

Aunque la temporada pide novelón, y sirve la oportunidad perfecta para leer la última saga noir, los Episodios Nacionales de Galdós, todos los cuentos de Emilia Pardo Bazán, o para perderse a la sombra de la boscosa melancolía de Proust, optamos por un aperitivo lector. Consultamos a cinco libreros gallegos que nos abastecen online de literatura este encierro temporal qué obras breves dirían que, aunque se leen en el trago de una tarde o de un día, no se pueden olvidar. Stefan Zweig (Viena, 1881-Petrópolis, Brasil, 1942), orfebre de la narrativa autor de varias pequeñas joyas, es una de las propuestas del equipo de la Librería Trama, de Lugo, para confinarse entre letras. «Novela de ajedrez, que tamén edita en galego Irmás Cartoné, é unha peza curta e boísima coa Alemania nazi como telón de fondo», señala el librero Carlos Coira sobre la que fue la última novela (póstuma) del también autor de las delicias Carta de una desconocida y Ardiente secreto, editadas por Acantilado. Novela de ajedrez nos embarca rumbo a Buenos Aires, sentados a un tablero que enfrenta dos mundos, en el que libran un pulso un campeón de ajedrez imbatible y el misterioso Dr. B, un noble vienés que fue, por decisión de los nazis, condenado a un aislamiento total. El poder de la inteligencia se recorta frente a la barbarie de la historia y el dolor del exilio en la obra maestra de Zweig.

Desde la Librería Cronopios llega la novedad La vida verdadera, de Adeline Dieudonné, «una novela breve y redonda, una de esas primeras obras que vienen tocadas con algo. En este caso la fuerza de las imágenes y la potencia de una historia llena de ira, una ira necesaria para luchar contra la injusticia. Es una novela de iniciación protagonizada por una niña que se hace mayor en un hogar donde la madre es una "ameba" y el padre un cazador en el sentido literal y metafórico. Ella está muy unida a su hermano pequeño, pero después de presenciar un accidente fatal el pequeño va creciendo como invadido por algo que lo convierte en un diminuto ser capaz de exterminar cruelmente a pequeños animales, cosa que lo acerca cada vez más a su padre. Primero se aferrará a los cuentos de hadas, y cuando estos fallan se agarrará a la ciencia, a la conciencia de lo que sucede y a la rabia para salir adelante», reseña la librera y editora Mercedes Corbillón sobre este canto a la imaginación recién editado por el sello Salamandra que ha conquistado Europa.

La peste de Camus se propaga entre los lectores y empieza a agotarse en librerías gallegas. Pero, en este caso, hemos optado por viajar con otros horizontes siguendo otras rutas. Seda, de Baricco, es una de las recomendaciones tan breves como evocadoras de la Librería Lectocosmos, que abrió en el corazón de Lugo una lectora voraz que comparte nombre (pero no parentesco) con Gloria Fuertes.

Alessandro Baricco presentaba la edición italiana de Seda, con la que conquistó el top de ventas, con estas palabras: «Esta no es una novela. Ni siquiera es un cuento. Esta es una historia. Empieza con un hombre que atraviesa el mundo y acaba con un lago que permanece inmóvil, en una jornada de viento. El hombre se llama Hervé Joncour. El lago, no se sabe. Se podría decir que es una historia de amor. Pero si solamente fuera eso, no habría valido la pena contarla. En ella están entremezclados deseos y dolores que se sabe muy bien lo que son pero que no tienen un nombre exacto que los designe. En todo caso, ese nombre no es amor. Esto es algo muy antiguo». Baricco nombra con música blanca las cosas que no tienen nombre en esta pieza del 2013, en 128 páginas, que desconcierta o enamora, sin término medio.

El alquimista, de Paulo Coelho, nos invita a aventurarnos por el desierto en busca de un tesoro, tras los pasos de un pastor. Es la propuesta de Esther Gómez, de Moito Conto, para que el poder de los sueños se imponga, sin despilfarro de papel, a la realidad de los hechos.

Si, en cambio, prefieren revisar la historia real de nuestra posguerra, por eso de intentar no caer en viejos errores, buena elección serán Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, Premio Nacional de Literatura 2005, Premio de la Crítica 2005, Premio Setenil 2004, un libro de ausencias grandes y silencios de plomo que engarza cuatro historias con una protagonista: la derrota. «Poucas veces a calidade literaria e a ética acadan un grao de fusión tan perfecto. De lectura obrigada, hoxe e sempre», valora Irma Amado, de la Librería Numax.

Para alta tensión doméstica, «una opción deliciosa» es Personajes desesperados, de Paula Fox. «Con un gato callejero, una mordedura y un matrimonio tranquilo que lleva una apacible vida en Brooklyn la autora es capaz de crear una tensión solo posible para los grandes nombres de la literatura, aunque a ella no la conocíamos de nada... Sophie y su marido comen en su terraza cuando la mujer decide darle de comer al animal. Incomprensiblemente, este le muerde. La sorpresa por este hecho, el dolor de la herida y el miedo a la rabia se van colando como agua entre los dedos y van formando pequeñas grietas en esa estructura tan curiosa que son las parejas de años, sacando a la vista pequeñas miserias, que son solo eso, y sin embargo, vistas con otro luz, parecen monstruos», relata Mercedes Corbillón, que entre las obras breves que dan que pensar mucho también elige Pura pasión, de Annie Ernaux, «un ejercicio de disección y de testimonio sin sensiblerías pero también sin disimulo de los tiempos y los modos que una pasión sexual-amorosa provocan en una mujer libre que es capaz de pensar obsesivamente en un hombre al que no le une nada más que el tiempo que pasan juntos alguna tarde en una habitación de hotel», comparte la librera y editora de Señora de Provincias.

Ante la imposibilidad de verlo, es buen momento también para leer teatro, como propone Carlos Coira, de Trama, que recomienda la colección de la editorial Kalandraka que incluye Eroski Paraíso, de Chévere. El maravilloso viaje de Nils Holgersson es la propuesta familiar, que se presta a la lectura compartida de niños y adultos, de los libreros de Trama. «É un libro infantil que aos adultos tamén lles gusta! É moi interesante para compartir a lectura», señala Coira.

Alan Bennet también puede ser su remedio para la desazón de estos días. La dama de la furgoneta y Una lectora nada común, en el que la reina de Inglaterra se convierte en usuaria del bibliobús, son otros remedios monodosis de nuestros libreros para la desazón de esta temporada, propicia a la lectura.

Para celebrar el centenario de Miguel Delibes, y el río que nos lleva de la infancia a la edad adulta, recuperamos El camino, reeditado en Destino con prólogo de Sergio del Molino, que invita a desandar junto a Daniel el Mochuelo, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso el camino a los años inaugurales de la vida, que siempre entraña dolor, amistad, incertidumbre y cambio. Aunque la denuncia social de Delibes se aprecia más en Las ratas, galardonada con el Premio de la Crítica en 1962, y en la que el maestro vallisoletano muestra desde la mirada de un niño cómo la bondad sobrevive en el hábitat hostil de la miseria.