La relaciones serán ambiguas o no serán

La Voz de Galicia

27/02/2020 16:37 h

Sally Rooney escribió Conversaciones entre amigos cuando tenía 24 años y lo hizo en solo tres meses, a un ritmo vertiginoso de más de 12 horas de tecleo al día. Llevaba desde la adolescencia pariendo «novelas fallidas» y tras publicar un puñado de relatos se obligó a dejar su trabajo de administración en un restaurante para sacar adelante, de una vez por todas, su debut literario, hoy a la venta en una docena de países. El resultado es calcado al proceso: un texto dramático, acelerado y vivo, un vistazo a la relación de dos amigas universitarias que durante un tiempo fueron pareja con un matrimonio joven y magnético; guapos, desinhibidos y elocuentes todos ellos. La autora, campeona europea de debate y por tanto agilísima en ese partido de tenis que es el diálogo, introduce ya al lector en la génesis de la amistad entre ambos pares para, a partir de ahí, tejer una compleja malla de hilo elástico que, aquí, es la palabra; para coser un botón de cuatro agujeros. Ni Rooney es la Salinger de la generación Snapchat -como desacertadamente la ha etiquetado su propio editor- ni Conversaciones entre amigos es un enrevesado ménage à quatre. Nada tiene menos puntería que el texto que resume el argumento de un libro en su contraportada.

Articulan esta historia una aventura -la de Nick, casado con Melissa, y Frances, estudiante, aspirante a escritora y voz del relato- y otras tres relaciones: la que fue, entre las dos amigas; la del matrimonio; y la discretamente platónica entre Bobbi y la fotógrafa ¿infelizmente? casada. Pero no, no estamos ante una crónica sobre prácticas sexuales múltiples ni tampoco -siquiera- ante un manifiesto novelado del poliamor. A lo que asistimos en estas 331 páginas es al desconcierto ante el deseo y a la abrumadora complejidad de las relaciones humanas, a la sensación de vulnerabilidad, no solo ante el otro, sino también ante el otro más, un tercero ajeno e incontrolable en la ecuación. ¿Cuántos tipos hay de amor? Si queremos igual a papá y mamá, ¿por qué no vamos a poder querer a dos personas al mismo tiempo, uno y otro por separado? ¿Quién no ha deseado nunca profundamente complicarse la vida? Rooney se desliza por la ambigüedad en cada uno de los encuentros que va encadenando esta historia, y lo hace, maestra ella de la charla, a través de inteligentes diálogos -la mayoría de las veces hablados; otras, vía mensajería instantánea o electrónica-. Pero si hay algo realmente perspicaz en la escritura de la irlandesa es paradójicamente lo que sus personajes no se dicen. Lo que diciendo, callan. Las palabras que no encuentran.