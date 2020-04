El Breogán anima a su afición a colaborar con la Cruz Roja de Lugo

0

La Voz de Galicia I.M.B.

30/04/2020 16:00 h

«A marea celeste nunca falla». Con este evocador mensaje, el Leche Río Breogán quiere aimar a sus aficionados a colaborar con la nueva iniciativa solidaria lanzada por la Cruz Roja de Lugo. «Dentro do Plan Cruz Vermella Responde, a institución internacional non esquece aos máis pequenos e as persoas maiores. Todo o obtido grazas á achega solidaria das persoas que doen, irá destinado a comprar computadores e tablets para os nenos e nenas máis desfavorecidos e a todas aquelas persoas maiores que están nunha situación de soidade non desexada en Lugo e provincia», informa en un comunicado el conjunto breoganista, que pide la ayuda de sus hinchas en un momento de crisis social y muy critico para muchas familias lucenses por los efectos colaterales del covid-19. «As iniciativas sociais ás que o Breo apoia levan tamén o impulso e a colaboaricón da Vicepresdencia da Deputación Provincial de Lugo», recuerda el club.