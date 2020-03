0

25/03/2020 12:59 h

Nacho Núñez, presidente del Delteco GBC, ha solicitado ayuda a la Federación Española de Baloncesto para que el equipo ascienda a la Liga Endesa. Y como otros muchos, lo hace porque piensa que la posibilidad de que la LEB Oro se reanude es practicamente nula. Su equipo es ahora segundo clasificado, empatado a puntos con Carramimbre Valladolid, y alega que al no haberse completado la segunda vuelta deben de ir primeros porque tienen mejor basketaverage general. Lo importante de la noticia es comprobar que, pese al parón, no todos los equipos están paralizados y Delteco es el primero que ha dado la cara, lucha por lo que cree un derecho conquistado en la cancha.¿Por qué lucha nuestro Breo? Suponemos que por cuadrar las cuentas, ya que deportivamente no tiene nada por lo que pelear, sumido como está en la octava posición. Si no hay liga hasta el inicio de la próxima campaña, le queda firmar un triste año, con un perfil bajísimo en una competición como la LEB, con un millón y medio de euros por el sumidero y muy pocas alegrías. Curiosamente, lo más apropiado parece unirse al grupo de los que desean que todo siga igual, torneo finalizado y el próximo año iniciar un nuevo proyecto que permita escapar de esta competición menor.