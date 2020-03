Salva Arco: «Me temo que la LEB Oro no llegará a reanudarse»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia I. MEITÍN BUJÁN

16/03/2020 19:09 h

Todos los jugadores del Leche Río Breogán siguen en Lugo. Salva Arco, el capitán, vive el período de reclusión junto a su hijo, que va a cumplir dos años, y su mujer, Lucía, una de las heroínas anónimas que cada noche reciben el agradecimiento de miles de españoles a través de sinceros aplausos. «Ella es enfermera en el HULA y, afortunadamente, está haciendo los turnos con normalidad porque aquí no hay muchos casos diagnosticados, pero extremando mucho las precauciones. Está mucho más expuesta y nada más llegar a casa se ducha y se cambia de ropa antes de tener contacto conmigo o con el niño», cuenta el capitán breoganista, que sigue a rajatabla el trabajo que les hace llegar a diario el preparador físico del equipo, Jaime Capellá. Los deberes consisten en «ejercicios de cardio, de fuerza..., cosas muy sencillas pero que haciéndolas con intensidad son efectivas», cuenta. «Además de mantenerte en forma, ayudan a despejarte y a la liberar ansiedad por el confinamiento. Yo publico cada día el plan de trabajo en las redes sociales y animo a la gente que pueda a que siga la misma rutina», añade.

El alero del equipo lucense no es nada optimista sobre el futuro de las competiciones españolas, en general, ni sobre la LEB Oro en particular, donde se ha decretado la suspensión de tres jornadas -una de ellas, intersemanal-. «Me temo que no llegará a reanudarse. Las previsiones no son nada halagüeñas porque, según dicen, será a finales de abril cuando la curva de contagios alcanzará su pico máximo y no tendría mucho sentido reanudarla entonces; no habría fechas para meter tantos partidos», razona. En ese caso, Salva Arco considera que la decisión más lógica sería «declarar nula la competición, sin ascensos ni descensos». «Todavía restan diez jornadas por disputarse, tiempo suficiente para que la clasificación cambie de una manera drástica. Así que lo más justo sería comenzar de nuevo desde el principio la próxima temporada con los mismos equipos», expuso.

Por último, el jugador del Breogán reclamó a la afición del Pazo y a toda los españoles asumir el confinamiento con la «responsabilidad que toca». «Esto es un trabajo en equipo y el papel de un médico es igual de importante que el del que se queda en casa. Entre todos tenemos que erradicarlo cuanto antes», sentenció.