Tiempo de dudas e incertidumbre en la LEB Oro

La Voz de Galicia Ricardo Hevia

13/03/2020 18:58 h

La derrota en Cáceres, la paliza a Granada y la irregularidad en la que está sumido el Leche Río Breogán nos tiene a todos desconcertados y nos tememos que mucho más a quienes deben de tomar decisiones, que han dado sobradas pruebas de no tener casi nunca las cosas claras, además de exhibir un más que discutido criterio a la hora de fichar tanto en el mercado estival como en los cambios que se han realizado. Han variado nombres, pero la estructura de la plantilla continúa siendo la misma. Gavrilovic y Powell son buenos jugadores, pero muy parecidos; juegan de cara, tienen un buen tiro exterior, ponen el balón en el suelo con seguridad y pueden ayudar en el rebote, si bien la duda es si resuelven el problema que se detecta en el juego interior. ¿Es Elijah Brown distinto o mejor que Roope Ahonen? Diferente no porque es también un escolta puro y no parece mejor tirador, en cambio da la sensación de ser mucho más aplicado en defensa, de ahí que apenas se noten cambios en el juego del equipo.

Pero de repente, el trabajo se amontona en los despachos. O eso suponemos. La operación de José Nogués, el parón en la competición... ¿Qué pasará si la LEB Oro se suspende de manera definitiva? Porque no hay que descartar esa posibilidad. Al Durán Maquinaria Ensino se le van sus americanas, un americano del Clavijo también se ha ido y son varios los clubes que han iniciado gestiones con jugadores, no solo extranjeros sino también nacionales, para trabajar en busca de soluciones si todo se termina de forma abrupta. ¿Qué harán los sponsors? ¿Seguirán poniendo el dinero si no hay publicidad? Sin partidos no hay taquillas, los socios anuales compraron un producto del que disfrutarían solo dos tercios... ¿Reclamarían? Si no hay ingresos, ¿cómo se pagarían los salarios? Ya pueden cambiar el paso nuestros directivos, a los que les cuesta tanto moverse. De momento, el Liberbank Oviedo ya ha tomado una decisión, que no es otra que seguir entrenando. El servicio médico del equipo ovetense ha considerado oportuno que se trabaje en grupos de cuatro. Lo que pase mañana es impredecible, pero de momento hay que seguir trabajando y el cierre del Pazo no impide entrenar, que sepamos.

En la liga italiana se está produciendo una auténtica desbandada de americanos. ¿Puede empezar aquí también una diáspora? ¿Se prepara en el Breogán un plan B? Hay muchas dudas por resolver, pero de un buen gestor se espera que esté preparado para cualquier escenario y si es posible informar a la gran masa de seguidores del Breo. La claridad deber de ser una norma para que todos puedan respiran tranquilos sabiendo que el club está en buenas manos.

Las últimas noticias que nos llegan aseguran que la liga china, la primera en suspenderse por el coronavirus, reanuda su actividad el día 4 de abril. ¿Será una buena señal? El peor de los escenarios sería que la LEB Oro se suspendiera definitivamente, ya que el Breogán, desgraciadamente, ocupa la octava posición de la tabla clasificatoria.