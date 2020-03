El Breo no debe fiarse ni un pelo

0

La Voz de Galicia Ricardo Hevia

06/03/2020 18:58 h

fronta el Breogán otro partido importante. Bueno, de aquí al final todos lo van a ser, tanto en el Pazo como lejos de Lugo. Aunque es verdad que, como dice Epi, aún quedan por dar muchas vueltas y más que vueltas, haría falta un cataclismo para aupar al equipo breoganista a la primera plaza de la tabla. Por lo tanto, marcar como objetivo asegurarse el factor cancha de cara a los play-offs parece, a día de hoy, la primera meta. Ah, por cierto! Que nadie le imponga ningún fichaje al entrenador no aclara la duda sobre quién es el responsable de fichar. Que el Breogán sea un rival a evitar en los play-offs es algo absolutamente normal. No hay club más poderoso en la categoría y aunque su trayectoria no se la esperada, mejor no cruzarse con él. Otra cosa es lo que suceda. Los Barrios y Burgos son episodios no tan lejanos.

Volvamos al partido de este sábado. Habrá que comenzar diciendo que el Covirán Granada es una de las mayores decpciones de esta liga. Una vez que fueron capaces de recuperar a su afición, alejada del baloncesto tras una larga travesía lejos de la élite, con 4.000 socios, un buen presupuesto y una excelente plantilla, personalmente me equivoqué cuando aposté por situarlo de lleno en el grupo de cabeza. En tierra de nadie y a cuatro victorias del play-off de ascenso, no cubre ni de lejos sus expectativas. Pero no hay que engañarse ni fijarse en la clasificación. Es un peligroso rival. Ya hemos dicho que con buena plantilla. Un viejo conocido, Carlos Cobo, y Josep Pérez cubren perfectamente el puesto de base. Últimamente han incorporado a Riley, un alero anotador que aún hace dos años jugaba en competiciones europeas. Kapelan es otro exterior ilustre, de garantía y de sobra conocido en la LEB. Y por dentro, Guillem Rubio parece vivir una segunda juventud —la semana anterior, ante Palma, 21 puntos y 37 de valoración—. A su lado, Sergio Olmos estaba llamado a ser importante, pero apenas está teniendo protagonismo y parece muy lejos de su mejor forma física. Sorprende que sus victorias se consigan con tanteos bajos. Apuesta por una gran defensa, posesiones largas y dando la sensación de que siempre quieren esperar la llegada de sus hombres altos para jugar 5x5. No debe descuidarse ni un pelo el Leche Río Breogán, no tiene margen y del Pazo no debe irse ni una victoria más hasta el final de la liga regular.