Nogués y Peña se entrenaron al margen en la vuelta al trabajo del Breogán

La Voz de Galicia I.M.B.

19/02/2020 20:50 h

Este fin de semana no hay actividad en la LEB Oro por los compromisos internacionales de la primera ventana FIBA, pero el Leche Río Breogán no descuida su preparación. Solo tres días de vacaciones ha tenido la plantilla tras la aplastante victoria ante el líder Carramimbre Valladolid. Este miércoles volvía al trabajo el equipo en el Pazo sin sus internacionales Alex Olah (Rumanía) y Rauno Nurger (Estonia), y con Dago Peña y José Nogués entre algodones. Los dos se entrenaron al margen de sus compañeros en la primera sesión de cara al partido del próximo viernes 28 en la cancha del Cáceres Patrimonio de la Humanidad.

Por otra parte, representantes del conjunto breoganista se desplazaron hasta el CEIP Laverde Ruiz de Outeiro de Rei para promocionar el club, el baloncesto y los hábitos saludables entre el alumnado y el profesorado del centro. «Houbo tempo para falar, entre outros temas, das orixes do nome do equipo, dos adestramentos, da alimentación dos xogadores, e de divertirse cunhas canastras e moitos, moitos autógrafos. Os visitantes comprobaron que moitos dos nenos e nenas do centro, e mesmo profesores, son seguidores do equipo e mesmo vestiron a camiseta do Breo para a ocasión», informaron desde el club lucense.