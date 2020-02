«El Pazo y su afición son de ACB»

0

La Voz de Galicia Ricardo Hevia

16/02/2020 19:07 h

Un ridículo Valladolid pasó por el Pazo. O un enorme Leche Río Breogán ridiculizó al líder. Lo cierto es que desde el salto inicial, el equipo lucense salió como un toro y defendiendo con una energía pocas veces vista. Siempre encima de las líneas de pase y con mucha actividad de manos que le permitió robar balones y correr al contraataque una y otra vez, lo que, sumado a un gran acierto en el tiro, dejó al Carramimbre atónito, lejísimos en el marcador y frustrado en su intento de que el juego se desarrollara de forma posicional. Es decir, 5x5. Porque entendían los pucelanos, quizás con razón, que los celestes están cómodos a campo abierto y no tanto si se les obliga a jugar media cancha. A esto hay que sumar la fiereza en el rebote ofensivo, que invitaba a los breoganistas a tirar sabiendo que si no entraba algún tiro no pasaba nada porque el rebote estaba asegurado. Todo este conjunto de cosas llevaron al Leche Río Breogán en volandas a cuajar un partido redondo, con casi todos los jugadores excelentemente valorados. El Carramimbre Valladolid no varió su hoja de ruta. Apenas tuvo un atisbo de reacción en el segundo cuarto, que ayudó a cortar su entrenador con una absurda técnica cuando el pitido arbitral les favorecía. En definitiva, tarde fantástica en el coliseo celeste. Qué difícil debe resultar para los equipos de esta liga jugar en el Pazo, una cancha y con una afición que se merecen otra categoría. Son, sin duda, de ACB.

¿Y ahora qué? ¿Se acabaron los problemas y todo va a seguir igual? Demorarse y titubear a la hora de tomar decisiones te conducen a esta encrucijada. Tocar la plantilla después de lo del sábado parece un anatema. ¿Y si el equipo vuelve a tropezar en cualquier esquina? Pese al esplendoroso partido ante el Carramimbre Valladolid, los que manejan el club deberían tener claro hacia qué futuro caminan y a dónde quieren llegar. Y sobre todo, hacérselo saber a los jugadores. Nadie con dudas sobre su continuidad está en condiciones de rendir a tope.