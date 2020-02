El Breogán necesita más claridad

0

La Voz de Galicia RICARDO HEVIA

13/02/2020 13:38 h

Saltó ayer la noticia de que un chico afincado en Betanzos desde los ocho años está incluido en la lista de los 17 jugadores seleccionados por Scariolo para iniciar el camino que nos lleve al próximo Europeo. Ahora que el Breogán, tras la debacle de Alicante, afronta la tercera o cuarta crisis de la temporada; ahora que sabemos que los despachos se han movilizado en la búsqueda de un uno, de un dos o un dos y medio y de un hombre alto, no deja de ser una ironía que uno de los mejores cincos de la LEB, Seydou Aboubacar, y otro que está esperando a la D. League hayan salido de Lugo.

Al mismo tiempo conviene recordar que Tyson Pérez, el chico de Betanzos que ahora juega en Andorra y puede llegar a internacional, pasó más de medio verano del 2018 en Lugo, entrenándose mañana y tarde en el Pazo Universitario de la mano de Pepe Laso.

Ya era una promesa interesante. Pepe Laso tenía una fe ciega en sus posibilidades, y el jugador acabó en el Canoe porque aquí nadie mostró el menor interés en darle una oportunidad. Lo mismo que Leandro Bolmaro, un base escolta argentino que llamaba la atención. Por cierto, aquel año en la ACB lo pasamos suspirando por un base. Pues bien, en la liga actual, 2019-20, Leandro Bolmaro ha jugado un montón de partidos con el Barcelona. Hasta aquí vinieron los catalanes para ficharlo por siete años. En el Breogán nadie se enteró de su presencia; o peor: con su estructura de solo un equipo, el de la LEB, poco cobijo puede dar a las promesas.

El Breo, desde hace varios años, vive secuestrado por el Estudiantes. Digo secuestrado porque son dos entidades distintas, y durante varias temporadas cargos importantes en el Breo eran ocupados por directivos del Estudiantes. Y qué decir del baile de los presidentes, con un intercambio de sillones a su interés sin que a nadie le preocupe que en ninguna de las categorías de formación participe el Breogán, fundaciones, opacidad...

Cómo olvidar la surrealista pretemporada de hace un año, donde ante la plaga de lesionados había que nutrirse de jugadores que llegaban de Ponferrada.

¿Alguien ha visto alguna vez el convenio o los convenios firmados entre los dos clubes? ¿Qué beneficio obtiene el Breogán? Que solo exista el primer equipo es una atrocidad que impide la creación de una cantera que lleve con orgullo en la camiseta el nombre del Breogán.

La actualidad está presidida por la inquietud y las dudas. Varias agencias de jugadores han recibido la llamada del Breo. Como tantas veces, la dirección deportiva ha pedido la relación de los jugadores que tiene disponible cada agente. ¿Les da pereza poner nombre propio al posible fichaje? Hay que quemar las horas para tener claro lo que se quiere y a quién se quiere, no estar esperando la mejor oferta. ¿Gavrilovic y Powel son malos jugadores? No diría yo eso, pero son foto copias. Todo el mundo clama por un grande. Sin duda es necesario, pero no olvidemos que tampoco la línea exterior es para dormir tranquilos. Exceptuando a Sergi Quintela, el resto del equipo está bajo sospecha en su capacidad defensiva. Alguno ni se pone delante.

Hoy en día, donde el primer movimiento del ataque es romper en el uno contra uno para desde ahí buscar una ventaja, esa primera barrera defensiva en los celestes es muy débil; y si detrás no hay nadie que intimide, la consecuencia es que de los diez primeros clasificados de la liga somos el segundo que más puntos encaja. Un grande poderoso aliviaría los problemas que llegan desde el perímetro, y un perímetro difícil de rebasar taparía muchas de las carencias interiores.

Desmontada la mentirijilla de que la decisión se tomaría en función de la salud de Soulade si, como parece, juega el sábado, y ya lo hizo en Alicante, parece claro que la razón de las dudas deberían ser otras.

Ahora se aplaza todo a la espera del resultado del sábado. ¿De verdad que después de 21 partidos no está claro lo que necesita esta plantilla para corregir los errores cometidos en el verano en su construcción?