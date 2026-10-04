Entra en un bar de Valdoviño, pide una cocacola, agrede al propietario por negarse a llevarlo en su coche y huye tras robarle dinero y el vehículo

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional frente a la comisaría de Ferrol-Narón. JOSE PARDO

Un violento robo rompió la tranquilidad de la mañana de este domingo en Valdoviño. Acabó con un hostelero herido en el hospital tras sufrir la agresión de un individuo al que buscan los cuerpos de seguridad. Los hechos ocurrían a plena luz del día, a las diez de la mañana, en el café bar Kami, situado junto a la carretera que conduce hacia la playa de A Frouxeira. Según relataron fuentes conocedoras del caso, en el momento en que el dueño del bar procedía a la apertura, un hombre entró junto a él y le pidió una cocacola. A continuación le preguntó si lo podía llevar a Caranza, a lo que el hostelero se negó.

Contrariado por la negativa, el individuo se metió hacia la cocina y agredió al hostelero con un objeto punzante en la cara y la cabeza, causándole lesiones. Le sacó la cartera y la llave del coche, y se enzarzaron en un forcejeo del que el agresor consiguió finalmente zafarse, para introducirse en el coche y huir saliendo al volante a toda velocidad del lugar. Los gritos alarmaron vecinos y clientes de un negocio próximo y dieron la voz de alerta. Un particular realizaba una llamada a la central de emergencias del 112. Y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Valdoviño y de la Guardia Civil. También una ambulancia del servicio de Urxencias Sanitarias del 061, que se encargó de trasladar a la víctima, J.B.S., de 31 años, al hospital Arquitecto Marcide en una unidad de soporte vital básico.

Presumiblemente, el fugado condujo a gran velocidad hasta Caranza, donde hacia las 10.15 horas fue localizado el coche robado, tras activarse un dispositivo de búsqueda en el que participaron el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local de Ferrol. Sin embargo, a primera hora de la tarde todavía no se había conseguido dar con el paradero autor de la agresión. Fuentes oficiales de la Policía Nacional señalaron que la investigación se encuentra abierta para localizarlo y esclarecer lo ocurrido. El automóvil fue retirado al depósito municipal de vehículos.