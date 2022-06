El edificio, junto a la playa de A Frouxeira (Valdoviño) CESAR TOIMIL

Por fuera representa el prototipo de feísmo y desde el interior las vistas son tan extraordinarias que cuesta describirlas sin caer en la hipérbole. Los apartamentos El Molino (dos bloques unidos que comparten portal) se erigieron en los años 60 en el lugar de A Saíña, al pie de la playa de A Frouxeira, en Valdoviño. «Construírono entre varios e a intención era facer dous edificios máis coma este formando unha u, un complexo... Os baixos estaban destinados a locais comerciais, pero non se chegou nin a pechalos», explica Antonio Castro, encargado del bar A Saíña, muy cerca de este inmueble, un mamotreto cuya altura varía según la perspectiva, por el desnivel de la calle Costa Ártabra.

Son 40 viviendas distribuidas en cuatro plantas, que se sostienen sobre varias decenas de columnas. Desde la parte de atrás se observan seis pisos, con dos niveles de bajo. De cerca produce sensación de inestabilidad, como si el próximo temporal pudiera tirarlo abajo. «Está firme, ni con el viento más fuerte se ha movido», aclara Ramón, un jubilado ferrolano que adquirió aquí su segunda residencia hace cuatro o cinco años. ¿Por qué? «Bajo a la playa en chanclas, como si quiero ir descalzo... y mirar desde la galería...», responde. Otro ferrolano retirado, Guillermo, pagó seis millones de pesetas por una segunda residencia en El Molino hace 25 años. Rememora la impresión de cuando subió al tercero: «Aquellas vistas de la playa... y eso que entonces no tenía ascensor, lo montamos hace unos cinco años [por el exterior]».

La mayoría de las familias acuden en verano o los fines de semana. Antes eran cuatro o cinco las que habitaban todo el año, pero con la pandemia se ha quedado alguna más. «Cuando lo empezaron sí se podía construir, tenía licencia [según el planeamiento vigente entonces], pero ahora está fuera de ordenación y solo se permite ejecutar obras de mantenimiento y conservación», indica el alcalde, el socialista Alberto González. Explica que, por parte de la Demarcación de Costas, «hubo intención de incorporarlo en un proyecto para su demolición, pero eso ahora está parado». Insiste en que «a nivel urbanístico no se puede mejorar, no se puede cerrar para darle un uso, para no incrementar el valor de expropiación por si en el futuro» se optara por el derribo.