Valdoviño, A Capela, Cerdido, Moeche, Neda y San Sadurniño no abrirán las piscinas municipales

VALDOVIÑO 17/06/2020 12:27 h

Los concellos de Valdoviño, Neda, San Sadurniño, Moeche, Cerdido y A Capela no abrirán las piscinas este verano. En un comunicado conjunto, los alcaldes esgrimen «a práctica imposibilidade» de cumplir los protocolos elaborados por el Ministerio de Sanidad y por la Xunta de Galicia para este tipo de instalaciones. «Establecen unhas condicións que dificilmente podemos asumir nin tampouco garantir o seu cumprimento», argumentan.

Los responsables municipales recalcan que para adoptar esta decisión «déuselle prioridade á seguridade da veciñanza que acuda ás piscinas municipais, pero tamén se tivo en conta a imposibilidade de que as persoas poidan gozar dun momento de tranquilidade, o obxectivo fundamental destas instalacións durante o verán». Aducen que la aplicación de las medidas preventivas del posible contagio del covid-19 «interrompería o uso das instalacións varias veces na xornada, polos continuos labores de desinfección e limpeza, obrigatorios».

En este mismo sentido, aluden a las restricciones de uso de los aseos, las duchas y los vestuarios. Añaden que también han tenido en cuenta «o prexuízo que causan as continuas achegas de auga e cloración que se deberán facer e o uso permanente de desinfectantes». Recuerdan, además, que la normativa dictada por las Administraciones central y autonómico incide en la obligación de garantizar la distancia social, la desinfección y la limpieza, varias veces al día, de todos los elementos, «así como a limitación do tempo de permanencia das persoas usuarias e do aforo».

En caso de abrir, subrayan, «os concellos deberían aplicar con rigor as medidas establecidas, o que imposibilitaría o acceso do habitual número de veciños, e os que puidesen terían que observar as normas restritivas do uso por mor do covid-19».