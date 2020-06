Arrancan las obras para ordenar el estacionamiento en Meirás

0

Valdoviño 13/06/2020 16:37 h

El Concello de Valdoviño informa del inicio de las obras para ordenar el estacionamiento en Meirás. Se trata de la construcción de un aparcamiento disuasorio en el entorno del campo de fútbol. Será en los terrenos cedidos por los vecinos de la parroquia y en los viales municipales. Una intervención que también contempla trabajos de reordenación y mejora de la accesibilidad a las playas de Punta Frouxeira y la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial anexo al terreno de juego actual.

La actuación cuenta con una inversión de 316.703,11 euros, que financian conjuntamente la Diputación y el Concello con un plazo de ejecución de seis meses.

El estado de alarma provocó un retraso en el inicio de la intervención, que permitirá poner fin al estacionamiento desordenado en el lugar y recuperar un espacio natural de alto valor ecológico. «En tanto en canto non conclúan os traballos, o Concello chegou a un acordo coa cooperativa de Meirás para a cesión duns terreos que permitirán facilitar un estacionamento provisional aos usuarios das praias da contorna», informaron desde el Concello.

El alcalde, Alberto González, señaló que el Concello busca «ordear e mellorar a accesibilidade aos espazos naturais conformados polas praias de Mourillá, Frouxeira e O Portiño, actuando sobre os camiños naturais existentes no entorno do equipamento do campo de fútbol». También se dotará a la zona de un área de aparcamiento disuasorio que favorezca un mejor uso del lugar.