Alicia Fernández: «Aún estamos en una nube»

27/12/2019 05:00 h

Alicia Fernández (Valdoviño, 1992) me espera frente a la playa que tanto añora en una cafetería de Valdoviño. Ella, que hace pocos días que se proclamó subcampeona del mundo de balonmano se muestra más tímida de lo que aparenta en la cancha. En cualquier caso, Alicia parece una mujer de seguridades. Cuando usted lea esto, ella estará ya camino de Rumanía, más cerca de la próxima medalla.

-Está usted disfrutando de ese momento dulce de los homenajes.

-Desde que hemos llegado estamos en una nube. Nuestro deporte no suele tener mucha repercusión pero nos hemos dado cuenta de que nos han seguido y mucho más cariño. Todas hemos tenido actos en nuestras ciudades, nos ha escrito muchísima gente... ¡Hasta me han pedido alguna foto que otra por la calle!

-El final fue más bien agridulce.

-Con una medalla de plata tienes que estar muy contenta, aunque yo creo que tienen que pasar aún años para valorarla. Siempre se dice que el bronce se gana y la plata se pierde. Con el paso de tiempo lo vamos a apreciar mucho más. Lo tuvimos tan, tan cerca que... da un poco de rabia.

-Igual alguna de estas noches se ha metido en la cama, ha cerrado los ojos y ha vivido la jugada.

-No, no. Estoy disfrutando, aunque creo que todavía no soy consciente de lo que ha pasado. Ha sido todo muy seguido. Cuando vuelva a mi vida normal lo entenderé mejor.

-Aún pueden mejorar esa plata en los Juegos Olímpicos.

-OJalá. Somos deportistas, siempre aspiramos al oro. Pero también somos realistas. Hay diez o doce selecciones que pueden estar ahí arriba. Nuestra motivación es seguir consiguiendo éxitos.

-Empezó jovencita.

-Con 8 años.

-¿Era un deporte de chicos?

-Cuando empecé estábamos mezclados. A los dos años se hizo un equipo de chicas, que no es muy sencillo. Pero muchas veces jugábamos contra chicos. También jugué un poco al fútbol y ese sí que era un deporte de chicos.

-Usted se fue a Valencia a los 15 años. ¿Cómo fue eso?

-Pude haberme quedado en Galicia pero me fui a uno de los equipos más importantes de España. Fue difícil, pero luego estuve muy contenta de haber tomado esa decisión. Puede que para mis padres fuera más difícil que para mí. Ellos me animaron.

-Y hora vive en Rumanía ¿qué tal?

-Tenemos una imagen distorsionada de Rumanía. Bueno, quizás yo lo vea distinto también porque allí hay una gran afición al balonmano y en la ciudad en la que vivimos el equipo es algo muy importante.

-¿Qué echa más de menos?

-La playa y la comida. Como la de España, ninguna.

-¿Le gustaría volver?

-No, porque la liga en España no es fuerte. Si mejorara, volvería, pero priorizo jugar en una competición de alto nivel a regresar a España. Allí hemos ganado la liga y estamos jugando la Champions.

-Si fuera chico y futbolista y estuviera a ese nivel, sería millonaria. ¿Lo ha pensado?

-No lo he pensado así, pero soy consciente. Digamos que no quiero pensarlo. Me parece indignante.

-¿Cómo les explica Galicia a sus vecinos rumanos?

-Les digo que es un sitio muy bonito con un clima un poco complicado, pero que cualquiera que venga se queda enamorado.

-Y usted, ¿cómo se define en pocas palabras?

-Soy muy tímida... trabajadora, perseverante (por eso he conseguido lo que tengo) y cabezona.

-Si pudiera mejorar algo, ¿elegiría más talento o más perseverancia?

-Tengo más perseverancia que talento pero seguiría eligiendo la perseverancia.

-¿Celta o Deportivo?

-Deportivo.

-¿Sigue la liga?

-Sigo todos los deportes, aunque antes me preocupaba más del fútbol. A medida que me he ido dando cuenta de la desigualdad que hay entre el fútbol y otros deportes, lo he ido siguiendo menos. Me indigna eso.

-¿Qué le gusta hacer cuando no hace deporte?

-Viajar. Viajar con calma

-¿Sabe cocinar?

-Sí, pero no me gusta nada. No disfruto cocinando.

-¿Y comiendo?

-Comiendo sí. Me gusta mucho comer.

-Tiene una frase tatuada en el brazo, pero no se entiende. ¿Está en rumano?

-No, está en griego.

-¿Puede revelar el significado?

-No.

-¿Se hará otro por la medalla?

-Bueno. No lo descarto.

-¿Qué se le da mal?

-Todo lo que tiene que ver con los medios. Las entrevistas, por ejemplo ja, ja.

-¿Qué es lo último que se ha comprado?

-Este abrigo.

-Dígame una canción.

-All star, de Smash Mouth.

-¿Qué es lo más importante en la vida?

-La salud es lo primero. Luego la familia. La de sangre, pero también tus amigos.