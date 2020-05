San Sadurniño abre la inscripción en la escuela infantil A Rolada

0

Ferrol 17/05/2020 15:46 h

El Concello de San Sadurniño informa de que el plazo de solicitud de plaza para nuevos alumnos en la escuela infantil municipal A Rolada permanece abierto hasta el 31 de mayo. «Este segundo período de peticións está pensado para as familias que vaian ter un meniño ou unha meniña proximamente ou para aquelas que queiran inscribir as criaturas no centro por primeira vez», apuntan desde el Concello.

Las solicitudes se pueden tramitar desde ayer en la sede electrónica municipal, «onde tamén están dispoñibles os impresos para descargalos e cubrilos á man». Los interesados pueden solicitar más información llamando al 981 490 027 (extensión 1).