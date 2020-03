Un positivo de coronavirus de una interna en una residencia de San Sadurniño

0

La Voz de Galicia

27/03/2020 22:28 h

El Concello de San Sadurniño anuncia que el positivo registrado en el municipio es de una interna en la residencia de mayores Suacasa y que se descubrió en una consulta de traumatología. " Tal e como informa o propio centro, foi trasladada de urxencia por un problema traumatolóxico ao hospital Arquitecto Marcide, onde se lle fixo o test marcado polos protocolos sanitarios que resultou ser positivo -precisan portavoces municipales-. A residencia xeriátrica tamén lle comunicou ao Goberno local que a día de hoxe dentro das súas instalacións non hai ningún caso confirmado de COVID-19 e que a situación está sendo supervisada e tutelada polas autoridades sanitarias da área de Ferrol".

Asimismo, la dirección de la residencia asegura en un comunicado que “ningún dos nosos residentes nin traballadores presentan síntoma algún”, motivo por el que desean trasladar a los vecinos “unha mensaxe de tranquilidade”.

El Concello asegura que se ha activado un protocolo especial que incluye una recogida aparte de los residuos que genera la citada residencia. El alcalde, Secundino García, contactó con el delegado territorial de la Xunta para ofrecerle colaboración municipal en las labores de desinfección del entorno de la residencia y también reclamó material de protección para el personal del centro. El regidor reitera la necesidad de cumplir con las medidas de aislamiento de la cuarentena: “Non podemos relaxarnos nin pensar que o coronavirus non vai chegar. De feito xa o fixo e agora temos que ter aínda máis coidado. Iso significa moverse só o imprescindible, pero tamén significa non facer nin recibir visitas de amizades e familiares salvo que se trate dunha urxencia”, insiste Secundino García que reconoce “o esforzo que está facendo todo o persoal sanitario e aquel que está implicado dalgunha maneira nas medidas de contención, en moitos casos sen materiais axeitados e sen directrices claras sobre como deben actuar”.

También pide a los vecinos que no hagan de cadena de transmisión de bulos y que no llamen a las entidades locales para conocer la identidad de los afectados, como ha sucedido este viernes: "Que ninguén chame ao Centro de Saúde, á residencia ou ao Concello para saber quen é a persoa que ten o virus. Nós, o Concello, non dispoñemos desa información e ningún organismo oficial vai facilitala. Abonda con que as autoridades sanitarias a coñezan e que activen en base a ela toda a trazabilidade necesaria para previr contaxios entre os familiares das persoas contaxiadas e outras coas que puidesen ter contacto”.