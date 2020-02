Los ganaderos de Prolega apuestan por la compra conjunta de abonos o combustible para abaratar costes

0

La Voz de Galicia A. F. C.

SAN SADURNIÑO / LA VOZ 18/02/2020 05:00 h

La compra conjunta de abonos, semillas o combustible ha permitido a los socios de Prolega (Produtoras e Produtores de Leite de Galicia) abaratar sus costes de producción. El colectivo se constituyó en 2016 y hoy cuenta con 32 socios (31 explotaciones lácteas y una de carne) de los municipios de San Sadurniño, Moeche, Valdoviño, A Capela, As Pontes, Narón, Cabanas, Monfero, Miño, Paderne, Vilarmaior e Irixoa. Uno de los objetivos era, precisamente, negociar con distintos proveedores la posible adquisición de fertilizantes o gasoil de manera colectiva, para conseguir mejor precio.

«Non todos os socios participan, pero a maior parte si, no abono e nas sementes, e tamén no gasóleo agrícola. Temos un distribuidor que nos pasa os prezos todos os días que cambian e ímoslle pedindo, cada un cando lle fai falta», explica David Arnoso, granjero de O Forgoselo, en San Sadurniño, y presidente de la organización. La obligatoriedad de contar con tanques de gasoil homologados en sus explotaciones —los más antiguos no cumplen los requisitos exigidos por la Consellería de Industria, al carecer de doble pared— abre una nuevo vía de colaboración.

«Estamos vendo desde a asociación como nos sae mellor, se adaptando os depósitos vellos para poder homologalos ou comprándoos novos», indica Arnoso. También estudian la compra conjunta de gasoil para vehículos particulares, a partir de las ofertas recibidas de dos compañías del sector, ya sea repostando en las estaciones de servicio o con reparto a domicilio, como ocurre ya con el gasoil agrícola. Depende del volumen de consumo, pero la rebaja podría alcanzar los 12 céntimos por litro. «Cada distribuidor pon unhas condicións distintas», apunta Arnoso.

La contratación de un técnico, a través de una subvención de la Diputación de A Coruña, facilita mucho el trabajo de los ganaderos, para la tramitación de las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) y de otras subvenciones, para el colectivo o a título individual. «Antes non sabías que saían as convocatorias», constata el presidente. El técnico trabaja en el local alquilado por Prolega en el centro municipal de empresas de San Sadurniño.

«Cada granxa e cada empresario ten a súa forma de funcionar, pero os intereses son os mesmos, gañar cartos co teu traballo, e as compras son as mesmas, abonos, sementes, gasóleo, forraxes, penso... Grazas á asociación aforras cartos e tempo, despreocúpaste de estar atendendo aos comerciais e buscando prezos», subraya Andrés Saavedra, socio de O Ermo, en Ortigueira.

Eso sí, «alguén o ten que facer», reconoce este ganadero, en alusión a la labor del responsable del colectivo. «A unión fai a forza», remarca. Ve más difícil el acuerdo a la hora de vender la producción. «Estase intentando, ao marxe da asociación, negociar algo en conxunto para conseguir mellores prezos para o leite», avanza. Esa es otra lucha.