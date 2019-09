Los escolares de San Sadurniño llevan dos días comiendo pizzas y bocadillos

0

SAN SADURNIÑO 24/09/2019 14:50 h

En los dos últimos días, el menú del CPI de San Sadurniño no ha sido el habitual. El lunes, los escolares del centro comieron pizzas elaboradas por una panadería de la localidad y hoy han tomado bocadillos con ensalada. La falta de personal en la cocina fue la causa de esta alteración en la dieta de los colegiales, que mañana miércoles volverá a ser la habitual, según comunicó la dirección del CPI ayer al Concello de San Sadurniño.

El comedor de este colegio cuenta con una cocinera y tres auxiliares. Una de las ayudantes se marchó el 17 de septiembre, para incorporarse a otra plaza en otra área dependiente de la Xunta de Galicia, y por el momento no se ha incorporado nadie para sustituirla. Otra auxiliar se encuentra de baja médica y la cocinera no pudo acudir a trabajar el lunes debido a un problema de salud. De ahí que el centro comenzara la semana con solo una persona al frente de los fogones, lo que imposibilitó preparar la comida con normalidad. «Desde a dirección do centro infórmannos de que hoxe a rapazada xantará pizzas feitas nunha panadería local, e que se agarda que mañá se solucione a situación cubrindo o servizo con dúas cociñeiras de substitución e cunha das titulares, á espera de que se incorpore nos próximos días a cuarta das cociñeiras fixas», según informaba el Ayuntamiento en la red social Facebook el lunes. Hoy ha regresado la cocinera y hay dos auxiliares trabajando, pero la falta de personal de ayer «fixo imposible programar o menú completo para o martes». De ahí que optaran por preparar bocadillos y ensalada, de elaboración más sencilla.

Si todo sale como está previsto, mañana, los más de 300 menores que comen cada día en el comedor del CPI de San Sadurniño, repartidos en dos turnos, podrán degustar algunos de los platos habituales del menú. La dirección del centro comunicó al Concello que el servicio «funcionará xa con normalidade». Además de indicar que esperan que «nos próximos días se incorpore ao servizo unha cuarta profesional, para que o cadro de cociña estea completo», para garantizar así el funcionamiento normal.

No es la primera vez que se da una situación similar en el colegio de San Sadurniño, siempre por los mismos motivos, la tardanza en sustituir al personal. En cuanto a lo sucedido esta semana, personas vinculadas al centro consideran que «es fundamental que se cubra cuanto antes la plaza de la persona que se fue el 17 de septiembre. De lo contrario, cualquier contingencia [como la ausencia por razones de salud de la cocinera, el lunes] complica la situación».