Los coches, accediendo a espacios restringidos al tráfico rodado en el parque natural.

Vecinos de Pontedeume se turnaron este domingo para hacer guardia en los accesos al parque de las Fragas do Eume ante la falta del vigilante de la Xunta. «Es un problema grave, un domingo con tanta afluencia de visitantes y no hay vigilante, lo que implica que muchos coches llegaron a pasar y alcanzaron el monasterio. Esto puede causar un montón de problemas», denuncia el alcalde de Pontedeume, el socialista Bernardo Fernández.

El regidor eumés asegura que ha instado en numerosas ocasiones a la Xunta para que contrate vigilancia privada cuando, por alguna razón, falla el personal que está asignado a esta tarea en la zona: «Es lo que hemos hecho en el Concello durante las fiestas, además de comprar un terreno para crear un aparcamiento disuasorio en la zona Ombre, donde lo compró el ayuntamiento hay más que podría adquirir la Xunta para otro aparcamiento disuasorio, pero no nos hacen caso». Tanto el alcalde como los vecinos temen que la afluencia de coches en el interior del parque cree conflictos importantes: «Para empezar estos coches se cruzan con el bus que hace la ruta por una pista de monte, y se puede originar un problema grave si hay un incendio con todos esos coches dentro del parque», alerta Fernández.

Colocaron vallas

Durante la mañana de este domingo fueron los vecinos los que colocaron las vallas para que los coches no siguieran pasando, y después montaron guardia en la zona. Avanzada la jornada, los concellos de la comarca solicitaron ayuda a la Delegación del Gobierno y una patrulla de la Guardia Civil de A Capela se acercó a la zona para velar por la seguridad. «Tendría que haber sido la Consellería de Medio Ambiente, y no los concellos, los que adoptasen estas medidas», insiste el regidor eumés. Uno de los residentes que se lanzó a colocar el cierre explicó que el vigilante al que le tocaba trabajar en el parque estaba de baja y no pusieron sustituto: «Es el que se encarga de vigilar el tráfico y velar porque no se produzcan atascos, aquí hay muchas personas de visita cada fin de semana, si pasase no habría nadie al que recurrir, porque él es la máxima autoridad en el parque».