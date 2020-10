La Xunta destina 1,5 millones a paliar la emergencia provocada por la turbidez del río Eume

0

La Voz de Galicia

PONTEDEUME / LA VOZ 17/10/2020

La turbidez del río Eume persiste, pero el horizonte parece que empieza a clarificarse, casi dos semanas después de que se detectase el color blanquecino del caudal. El Concello de Pontedeume mantiene la prohibición de consumir agua del grifo, establecida desde el día 10, hasta que las autoridades sanitarias autoricen su levantamiento. Ese es uno de los objetivos preferentes que persigue la inversión anunciada ayer por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia. La Xunta destinará 1,5 millones de euros para paliar la emergencia declarada en el río y en el abastecimiento de agua al municipio eumés.

El grueso del gasto se destinará a la modernización de la estación de tratamiento de agua potable municipal, «que carece de cámaras de mestura de reactivos e auga bruta, e de tratamentos físico-químicos, ademais de ter un decantador excesivamente pequeno e con pouca capacidade de filtrado». En los últimos días, técnicos de Viaqua, la empresa concesionaria del servicio de suministro de agua en Pontedeume, elaboraron una memoria con las necesidades de la planta potabilizadora, «para poder facer fronte a episodios de turbidez» como el actual, como indica el alcalde, Bernardo Fernández.

En las Fragas do Eume

El Gobierno gallego declaró la emergencia el día 13 y ahora se compromete a «levar a cabo as actuacións necesarias para garantir o abastecemento a Pontedeume e a mellorar a calidade das augas do río», que discurre por el parque natural de las Fragas do Eume. «Cando as Administracións traballan de forma conxunta para solucionar os problemas da cidadanía, os resultados son moi positivos», subrayó el regidor. El PP local reivindica su papel mediador con Infraestruturas para agilizar la solución.

El BNG valora elevar la situación del río Eume a la Comisión Europea, «se non se producen avances», como indicaron responsables de esta formación en los cinco municipios de la comarca del Eume, por los que discurre el cauce fluvial —Pontedeume, Cabanas, As Pontes, Monfero y A Capela—, tras la acción reivindicativa desarrollada esta mañana en el puente que une las poblaciones de Pontedeume y Cabanas. «Xunta e Endesa culpábeis. Salvemos o Eume», rezaba la pancarta que exhibieron en la protesta. «Endesa puido facer e desfacer o que quixo no Eume durante anos cunha Xunta cómplice, que nin fixo nin está a facer o seu labor de control dentro das súas competencias», reprocharon los nacionalistas.