Los pequeños regresan a los parques infantiles de Ferrolterra

Ferrol 15/06/2020 22:26 h

A pesar de que el tiempo no acompañó este lunes fue una jornada especial en los parques infantiles, que reabrieron con la llegada de la nueva normalidad. No obstante, no en todos los municipios estuvieron operativos. El alcalde de Pontedeume, el socialista Bernardo Fernández, anuncia en su Facebook que la apertura de los parques infantiles en la villa eumesa será gradual y a lo largo de los próximos días para adecuarlos a la normas vigentes durante la nueva etapa de la crisis sanitaria. En Ares tampoco abrieron.