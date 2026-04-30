Ortigueira recupera, dos siglos después, el pergamino que acredita su condición de villa

ANA F. CUBA ORTIGUEIRA / LA VOZ

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El presidente de la Xunta y el alcalde de Ortigueira, junto a uno de los documentos, con el conselleiro de Cultura, la directora xeral de Igualdade, la delegada territorial de la Xunta, concejales de todos los grupos municipales, el exalcalde Rafael Girón (izquierda) y el cronista oficial de Ortigueira (segundo por la derecha)
El presidente de la Xunta y el alcalde de Ortigueira, junto a uno de los documentos, con el conselleiro de Cultura, la directora xeral de Igualdade, la delegada territorial de la Xunta, concejales de todos los grupos municipales, el exalcalde Rafael Girón (izquierda) y el cronista oficial de Ortigueira (segundo por la derecha) David Cabezón

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30 abr 2026 . Actualizado a las 22:43 h.

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