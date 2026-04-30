Ortigueira recupera, dos siglos después, el pergamino que acredita su condición de villa

El presidente de la Xunta y el alcalde de Ortigueira, junto a uno de los documentos, con el conselleiro de Cultura, la directora xeral de Igualdade, la delegada territorial de la Xunta, concejales de todos los grupos municipales, el exalcalde Rafael Girón (izquierda) y el cronista oficial de Ortigueira (segundo por la derecha) David Cabezón

Dos siglos después de su desaparición del archivo municipal, Ortigueira ha recuperado los documentos que acreditan su condición de villa: el Privilexio Rodado de Alfonso X el Sabio, otorgado en 1255, y la Confirmación de