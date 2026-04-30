Ortigueira recupera, dos siglos después, el pergamino que acredita su condición de villa
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Rueda entregó el «Privilexio Rodado de Alfonso X el Sabio», sustraído en 1847 y propiedad de la Fundación Camilo J. Cela30 abr 2026 . Actualizado a las 22:43 h.
Dos siglos después de su desaparición del archivo municipal, Ortigueira ha recuperado los documentos que acreditan su condición de villa: el Privilexio Rodado de Alfonso X el Sabio, otorgado en 1255, y la Confirmación de#