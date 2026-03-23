Acepta ser expulsado cinco años de España tras agredir sexualmente a una niña en la zona de Ortigueira

Imagen de archivo del Juzgado de Ortigueira JOSÉ PARDO

Un hombre natural de Marruecos ha aceptado una condena de dos años de prisión por agresión sexual a una menor en la zona de Ortigueira. Pero se sustituye por la expulsión durante cinco años de España, salvo que se acredite en un plazo de 15 días su arraigo en territorio español. La niña tenía 13 años cuando fue agredida sexualmente por este hombre en un parque en el área judicial de Ortigueira. La reclamación inicial del Ministerio Fiscal era de cinco años de prisión pero con sustitución de la misma por la expulsión del territorio español por diez años, además de una indemnización de 3.000 euros. La sentencia final fue por conformidad del acusado. La instrucción procedía de los Juzgados de Ortigueira.

El delito es de abuso sexual a menor de 16 años y los hechos fueron cometidos en febrero del 2022. La sentencia procede de la Audiencia Provincial de A Coruña (Sección Primera). El hombre agredió a la niña pese a que ella le pidió que parase, y le ocasionó graves problemas psicológicos. La condena de dos años de prisión (sustituida por cinco de expulsión de España) incluye la inhabilitación especial durante ese tiempo para sufragio pasivo y diez años de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores. Además tiene la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros o comunicarse con la víctima durante seis años, y cinco años de libertad vigilada.

Al condenado se le concedió un plazo de 15 días para la acreditación del arraigo quedando pendiente de resolución la sustitución al trámite de ejecución de sentencia. La sentencia es definitiva y firme, lo que significa que no admite recurso alguno debido a que todas las partes aceptaron los términos en el acto del juicio oral.