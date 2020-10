«En verano hubo más turistas en Ortigueira que ahora y no pasó nada»

0

La Voz de Galicia Bea abelairas

Ferrol 02/10/2020 19:24 h

Ortigueira entra en la lista de municipios con restricciones de limitación de aforos y de reuniones tras la veintena de contagios registrados en diferentes zonas y aldeas. La ola de infectados ya guarda poco que ver con la detectada en torno a los clientes de un mesón, que estuvo cerrado por esta causa. Sin embargo, los hosteleros aceptan las medidas, porque su objetivo coincide con el del resto de los vecinos: alejar al covid de tierras orteganas. «Como empresaria estoy preocupada, pero como vecina tengo claro que hay que hacer lo sea para tratar de alejar el virus», asegura Laura Fernández, que regenta uno de los locales más céntricos, O Malecón.

Tanto ella, como otros hosteleros coinciden en que el verano pasado fue curiosamente uno de los mejores para su negocio: «Lo comentamos mucho, en verano hubo más turistas que nunca y no pasó nada, no se entienden los contagios de ahora», explica Laura sobre una afluencia de gente que sigue registrándose. De hecho, este jueves constataron la llegada de personas que viven casi todo el año en Madrid, pero que tienen una segunda residencia en Ortigueira. «Vienen porque allí los van a confinar», precisan.

El miedo al covid se constata desde hace dos semanas, cuando ingresó en la UCI uno de los vecinos con coronavirus. Para empezar el mercado semanal en el que muchas personas de las aldeas vendían o acudían a comprar está casi vacío.

El alcalde, Juan Penabad, sigue de cerca la evolución de cada afectado y se muestra muy preocupado por una situación que se alarga desde las últimas semanas y que convierte a Ortigueira en el único lugar del Área Sanitaria de Ferrol con problemas por el virus. En sus redes sociales actualiza los casos a diario y pide a los vecinos que respeten las medidas de seguridad, algo que asegura que no acaban de asumir algunos vecinos: «Insistimos en que non hai que cambiar de fase para levar a mascarilla como se debe e gardar as distancias, porque non sempre se cumpre e hai que parar este fio de contaxios».

El regidor explica que este mismo viernes se confinó a los alumnos de una clase del colegio ortegano, aunque la mayoría de los afectados son personas mayores, que sufren más con el virus: «A maioría son veciños de idade e hoxe tivo que ingresar un, mentres que outro está na UCI dende fai tempo», precisa un regidor que ha puesto en funcionamiento un teléfono operativo durante las 24 horas para asistir a estas personas que deben estar confinadas en sus casas y que no cuentan con ayuda.

El padrón crece con 77 madrileños

El padrón ha crecido en Ortigueira en los dos últimos meses con vecinos que se han mudado desde Madrid: son 77 nuevos residentes que en algunos casos han llegado para quedarse un tiempo, ya que han escolarizado a los pequeños en este municipio. En agosto se empadronaron 25 y en septiembre ya fueron 27. Casi todos explican que acuden a la comarca ortegana en busca de una vida más sencilla y más tranquila que la capital.

Sin embargo, tanto el alcalde, como otros responsables de la pandemia desvinculan estas llegadas con los casos activos de covid-19. «Non teñen nada que ver, pero é certo que levamos dende finais de agosto sempre cun número significativo de casos —reconoce el alcalde—. Non se da controlado a situación, inda que dende o Sergas non confirman que existan brotes, so que temos moitos casos que se están a seguir».