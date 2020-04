«Ninguén se acorda de recompensar o esforzo dos gandeiros»

0

La Voz de Galicia ANA F. CUBA

ORTIGUEIRA / LA VOZ 07/04/2020 05:00 h

Los productores lácteos se sienten ignorados por parte de la industria, que no compensa, con un incremento de los precios, «o esforzo e o sacrificio» que están realizando para mantener la producción en plena crisis del coronavirus, con medidas de seguridad que condicionan su trabajo diario y preocupación por posibles contagios. «Ninguén se acorda de recompensarnos, algúns empresarios pensan nos seus empregados directos, que non dubidamos que o merecen, pero quen está entregando o leite somos nós», defiende Andrés Saavedra, ganadero de O Ermo, en Ortigueira.

Algunos productores han recibido cartas de la industria con la que trabajan con un mensaje de «ánimo y esperanza» ante la amenaza de la pandemia del COVID-19 y elogiando «el gran esfuerzo conjunto» del sector de la alimentación para «garantizar el abastecimiento» de productos de primera necesidad. En las misivas agradecen «el compromiso, la dedicación y la confianza» de los ganaderos, y su trabajo diario, «que es fundamental para poder transformar la leche en yogures o en quesos, o envasarla en briks y hacerla llegar a los consumidores». Concluyen con «un mensaje de tranquilidad [...], garantizando la recogida de leche durante el estado de alarma».

Pero este reconocimiento no se traduce en una mejora de los precios. «Ninguén nos dixo ‘durante el estado de alarma os vamos a pagar, ya no digo más, pero un céntimo más por litro’. Dos gandeiros non se acorda ninguén e iso senta moi mal, é un feo moi grande cara aos seus provedores», reprocha Saavedra. «Se non fora por nós, a industria ía ter máis problemas, xa non só polo leite líquido, senón tamén polos derivados. Pero as industrias nunca se acordan dun ata que lles fai falta o leite», abunda David Arnoso, presidente de Prolega, asociación de productores lácteos de Galicia, con 32 socios repartidos por los municipios de San Sadurniño, Moeche, Valdoviño, A Capela, As Pontes, Narón, Cabanas, Monfero, Miño, Paderne, Vilarmaior e Irixoa.

«Nós tamén estamos arriscando, igual menos porque estamos na aldea, e pola dispersión da poboación, pero o leiteiro vén á granxa día si, día non, o vendedor do penso, o veterinario se fai falta... Estámonos expoñendo igual que outra xente e a industria non nos ten en conta», lamenta Arnoso. La mayoría de los contratos ya se han renovado y la suba ha sido de 0,007 euros por litro, lo que equivale a siete euros por tonelada. «A verdade é que esperabamos algo máis. O acordo do Ministerio de Agricultura de que se prohibe comprar produtos agrarios por debaixo do prezo de custe, a nós de momento non nos repercutiu en nada», reconoce el presidente de Prolega. «Falábase de dous céntimos por litro e non chegou nin sequera a un», reprueba Saavedra.

«Pagas extras aos empregados, compromiso social regalando café con leite, e aos gandeiros, o compromiso de seguir pagándolles unha merda de prezo. Patético», resume este productor ortegano. Y alerta de la incertidumbre que pesa sobre el sector lácteo: «Hai fábricas en Italia que pediron reducir a produción porque non dan conseguido cartón para envasar, e fábricas de pensos que tiveron que pechar por positivos do persoal».