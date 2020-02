Ence baja las tarifas de los transportistas en un euro por tonelada

0

La Voz de Galicia A. F. C.

19/02/2020

Profesionales del sector confirman que Ence aplica, desde principios de enero, una bajada de entre el seis y el diez por ciento en las tarifas que abona a los transportistas. El precio de los portes se calcula en función de la distancia y de las toneladas de madera, y los porcentajes de reducción son inversamente proporcionales a los kilómetros. «Polo que sei, aos que están máis cerca da fábrica de Navia, na comarca da Mariña, báixanlles un dez por cento e aos que traballamos na zona de Ortegal, un seis. Vén sendo un euro por tonelada», explica Ángel Porto, entre los afectados. La repercusión es directa.

Si un camión mueve una media de 25 o 26 toneladas por viaje y realiza dos rutas diarias (en el radio más próximo a la factoría astur, pueden ser hasta tres), percibiría entre 50 y 52 euros menos por jornada. «Na zona da Mariña hai moitos que fan tres viaxes e a eses transportistas xa lles fastidiaron cerca de 80 euros ao día, e teñen que seguir pagando o gasóleo, a reparación das avarías... É unha situación abusiva», denuncia Ramón Reimunde, presidente de Promagal, federación que agrupa a 25 asociaciones de productores del norte de las provincias de A Coruña y Lugo.

«Na zona de Ferrolterra repercute un euro por tonelada. Normalmente esta tarifa estaba regulada en función das subidas e das baixadas do prezo do gasóleo, pero tal e como está agora non lle correspondía esta baixada, pero fixérona», comenta Alfonso Pena, uno de los administradores de la sociedad Forestal Cando, de San Sadurniño. «Para nós os camións son unha parte loxística pequena —reconoce—, pero sabemos que este sector é complicado, hai falta de traballo e moitos camioneiros que facían rutas nacionais van quedando sen traballo e buscan aquí».

«Moitas incertezas»

«Neste sector hai moitas inquedanzas e incertezas e pouco que facer [frente a Ence, principal operador del mercado del eucalipto], e son consciente de que cada un no seu eslabón, todos somos culpables do que está pasando, non se pode traballar por debaixo dos custes de produción», sostiene este empresario. «Este é un sector moi masificado, porque cando foi a crise moita xente que estaba na ruta meteuse na madeira, e aquí vén o que quere porque non hai ningunha asociación que controle os prezos nin nada. Ti traballas para un maderista e os portes págachos Ence. E en Navia entran máis de 300 camións diarios», apunta otro profesional del transporte que prefiere no figurar con su nombre.

La bajada en los portes viene precedida por una caída de tres euros por tonelada en el precio de la madera de eucalipto, que Ence aplicó en mes y medio, entre principios de septiembre y mediados de octubre de 2019, dejando la madera con cáscara en unos 29 euros y la pelada, en 37. La papelera, líder europeo en producción de celulosa de eucalipto, es el principal comprador en la zona de Ortegal, Ferrolterra y A Mariña. Justificó entonces el descenso por la reducción de la cotización de la pasta de papel, y vaticinó que la situación se estabilizaría a finales de 2019.

Igual que en la agricultura

«Isto é coma o problema dos traballadores do campo co prezo dos alimentos, que se pagan moitísimo menos en orixe que cando chegan ao consumidor final. Coa madeira é igual —opina Ramón Reimunde—, en orixe Ence báixaa en catro euros, porque co ive son catro, e despois vende a materia prima no mellor supermercado de pasta de papel de Europa». El responsable de Promagal aconseja a los productores no vender hasta que remonten los precios. «Pregúntanme das asociacións porque hai socios que lles consultan e digo sempre o mesmo. Prevemos que a cotización da pasta de papel se estabilice ou suba un pouco, e así xa non van ter desculpa, esa podería ser a esperanza. Pero as decisións —remarca— tómanse lonxe e afectan a moitísima xente».

Tras ser preguntada por esta bajada de tarifas, al cierre de esta edición Ence todavía no había respondido.