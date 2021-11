El atropello mortal de tren en Neda sucedió en una pasarela concurrida por los aficionados a la pesca

El ADIF, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, cerró temporalmente la pasarela en abril del 2018 para someterla a unas obras de mejora en las que se invirtió en torno a un millón de euros. No obstante, fuentes oficiales indicaron que hay varios puntos en los que ha sido desmontado el vallado, presuntamente por aquellos que pretenden acceder a las vías férreas. ¿Cuál es el motivo? Lo que se sospecha es que, en condiciones como las del pasado domingo, esto es, en bajamar, la corriente arrastra la línea de pesca hacia el lado de As Pías. O lo que es lo mismo, el cebo se cuela bajo los pilares del puente, por lo que algunos buscan apuntar la caña en esa dirección, de forma que, para llegar al otro margen de la infraestructura es preciso cruzar la vía del tren, de acceso restringido.

KIKO DELGADO

La víctima y su acompañante, que no resultó herido, aparcaron su vehículo en el extremo de O Couto. Desde allí, muchos otros pescadores aficionados a la técnica del spinning vadean la orilla bajo el puente del tren y el de la autopista. Ellos se decantaron por la zona elevada. «Estaban pescando, pero el maquinista no pudo verlos hasta que ya era demasiado tarde», explicaron fuentes de un operativo de emergencias muy amplio que movilizó a Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos de Ferrol y gestores de ADIF. Esta última entidad es la titular de la pasarela. La norma general para el ámbito portuario establece que, salvo que esté habilitado para ello, no se autoriza la pesca en infraestructuras.