Narón, Fene y Neda se brindan a colaborar, pese al desconcierto inicial

La Voz de Galicia A. F. C.

NARÓN / LA VOZ 30/10/2020 21:33 h

El anuncio del presidente de la Xunta sorprendió a la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro (TEGA), y a sus homólogos de Fene, Juventino Trigo (BNG), y Neda, Ángel Alvariño (PSOE). Superado el desconcierto inicial, los tres se brindaron a colaborar con el Gobierno autonómico, dentro de las capacidades de cada uno, para garantizar que las nuevas restricciones se cumplen.

«Entendo que xestionar unha pandemia é moi complicado, pero que agora mesmo, nos catro concellos [incluido Ferrol], co número de chamadas de veciños que estamos tendo, non saibamos aínda moi ben como responderlles, pendentes do Diario Oficial de Galicia...», reprochó Ferreiro al poco de finalizar la rueda de prensa de Alberto Núñez Feijoo y a menos de dos horas de que entrara en vigor el cierre perimetral de los cuatro municipios.

La regidora naronesa lamentó la incertidumbre generada entre la ciudadanía, que ignoraba qué podría hacer y qué no en apenas un par de horas. «Agradecería ter as medidas por escrito cun pouco máis de marxe para poder aplicalas máis efectivamente», remarcó, dispuesta a colaborar para que se cumplan, «co obxectivo de atacar esta pandemia, algo beneficioso para todos nós». Ferreiro agradeció que se permita la movilidad entre los cuatro ayuntamientos y apeló a la responsabilidad de los vecinos: «A nivel individual temos que ser conscientes de que os nosos actos contan moito». Y recordó que en los últimos días el Concello ya ha suspendido las actividades de envejecimiento activo, que implican a personas en edad de riesgo; y que se han reforzado las labores de desinfección en las plazas o en la entrada de los centros educativos.

Trigo reconoció su enfado: «Temos os teléfonos do Concello, Policía Local e Protección Civil colapsados, por xente que chama para saber que poder facer e a onde pode ir». La única comunicación oficial que recibió fue la del gerente del área sanitaria y, pese al malestar, se ofreció a cooperar, con todos los medios disponibles, para tratar de frenar el avance de los contagios. El mandatario fenés lanzó un llamamiento a la responsabilidad «de todas as Administracións e tamén dos veciños», en un fin de semana «que vai ser moi complicado polas visitas aos cemiterios». Trigo se felicitó por haberse anticipado elaborando un protocolo que regula con claridad el acceso a los camposantos.

«A nosotros nos cogió de sorpresa porque estábamos en nivel naranja, pero las explicaciones del gerente del área sanitaria nos convencieron y lo entendemos, compartimos el transporte metropolitano con Narón y Ferrol», apuntó el regidor de Neda. «Se trata de tomar medidas para evitar que se siga extendiendo la pandemia, estamos pendientes de ver la publicación del DOG y a partir de ahí, con los dos policías que tenemos en activo, controlar que se cumpla. No creemos que haya problema, porque los vecinos de Neda siempre han cumplido», defendió Alvariño.

El alcalde nedense es partidario de «aplicar restricciones más fuertes, durante el mínimo tiempo posible, frente a la opción de que las medidas sean más laxas y se alarguen indefinidamente». De momento, regirán al menos hasta el próximo martes.