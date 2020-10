Neda pide que el Camiño do Mar sea reconocido como Ruta Xacobea

0

Neda quiere que el Camiño do Mar sea reconocido oficialmente como una más de las Rutas Xacobeas. El municipio nedense, que es precisamente donde el Camiño do Mar culmina, une así su voz a todas cuantas otra voces, en especial desde A Mariña luguesa, se han alzado, a lo largo de los últimos años, en defensa de este itinerario. Un itinerario que vertebra todo el litoral de la Galicia do Norte por la costa, desde Ribadeo, para culminar en las parroquias nedenses de San Nicolás y de Santa María de Neda y entroncar con el Camino Inglés.

«Para nós sería importantísimo lograr que o Camiño do Mar se recoñeza como un Camiño de Santiago máis -dice el alcalde de Neda, Ángel Alvariño-. E hai que ter en conta -recalca el regidor- que nós xa estamos facendo unha aposta moi decidida polo Camiño de Santiago como un motor de desenvolvemento cultural e, por suposto, tamén económico».

Patrimonio artístico

«Creo poder dicir que Neda ten hoxe un lugar moi importante na peregrinación a Santiago, na defensa do patrimonio artístico, na proxección da nosa cultura e, á vez, na defensa de todos os valores que o Camiño representa -comenta el alcalde-. E é fácil entender todo o que suporía para nós --añade- conseguir que o Camiño do Mar sexa recoñecido oficialmente. Sería, nin máis nin menos -recalca Ángel Alvariño-, lograr facer de Neda un enclave decisivo no eido dos camiños de peregrinación». «Aquí se van unir o Camiño do Mar e o Camiño Inglés: Nun lugar -dice el regidor- polo que tamén pasa o camiño que vai a San Andrés de Teixido, e no que ademais, e todo sexa dito de paso, existe unha tradición tamén moi importante de camiñar ata San Nicolás, un templo que serve de eixo a unha devoción moi grande e moi arraigada en toda Ferrolterra».

«Penso -dice el regidor- que conseguir que o Camiño do Mar sexa recoñecido como unha nova ruta xacobea é un obxectivo que todos compartimos en Neda, onde ademais temos a sorte de contar cunha persoa, Ramón Antonio López Rodríguez, que máis alá do seu labor como sacerdote é un verdadeiro defensor do patrimonio cultural e unha persoa sempre disposta a axudar ao desenvolvemento de Neda».

Una apuesta por el futuro

«O recoñecemento oficial do Camiño do Mar sería decisivo para Neda», dice, por su parte, el propio Ramón Antonio López Rodríguez. «E a Deus grazas -señala- nas nosas parroquias hai moitísima xente comprometida coa defensa da cultura, do patrimonio artístico e dos valores cristiáns. Ademais -añade- o concello apoia sempre, con gran xenerosidade, todo canto ten que ver co Camiño de Santiago e coa nosa cultura, cousa que é moi de agradecer. Aquí temos moi presentes os valores espirituais da peregrinación e de saber dar acollida aos peregrinos. E, por sorte, podemos dicir que en Neda non estamos sós».