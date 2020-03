Nueva oleada de robos de Seat León en Ferrolterra

0

La Voz de Galicia Carmela López

Ferrol 03/03/2020 23:03 h

Los robos de coches Seat León en los municipios de la comarca de Ferrol vuelven a traer de cabeza a la Guardia Civil y la Policía Nacional. En enero del año pasado ya se había registrado un hecho similar, cuando en una misma madrugada desaparecieron cuatro vehículos de la misma marca y modelo, uno de ellos implicado en un alunizaje en Media Markt, y las investigaciones policiales concluyeron en octubre, con la detención de cuatro personas en Valladolid.

En esta ocasión, los tres Seat León sobre los que constan denuncias desaparecieron la noche del domingo para el lunes, uno en la zona de Catabois, otro en Narón y un tercero en la villa de Neda. El propietario de este último manifestó a este periódico que lo había dejado aparcado delante de su casa, en la avenida de Xuvia (Neda) y no se enteró de que ya no estaba hasta el lunes al mediodía, después de ver en las redes sociales comunicaciones de que habían robado otros dos. Pensando en lo ocurrido, sospecha que el suyo se lo llevaron sobre las doce de la noche, porque desde casa oyeron un ruido en la calle a esa hora, pero no le dieron importancia.

Este afectado se muestra convencido de que su coche estará por la zona de Lugo y lo relaciona con el hallazgo de otro vehículo de la misma marca cuyo robo fue denunciado en la ciudad de las murallas y que el lunes apareció en Narón.

Según la información recabada al respecto, lo habían abandonado en las inmediaciones de la iglesia de San Mateo y presenta daños y arañazos en la defensa delantera, que se sospecha podrían deberse a un alunizaje.

El lunes por la tarde también apareció en la parroquia naronesa de Sedes otro Seat León que había sido robado en la zona de Catabois, en Ferrol. En este caso, el coche no presentaba daños de consideración.

Juzgado

La Policía Local de Narón se hizo cargo de la retirada de estos dos vehículos, que quedaron en depósito a la espera de lo que decida el juzgado que instruye las diligencias por los robos.

Los que ayer continuaban sin aparecer son el que se llevaron de Neda y otro cuyo propietario también denunció su desaparición en una calle de Narón.

Los afectados se muestran convencidos de que las sustracciones están relacionadas con otros robos por medio de alunizajes. «El modelo FR del Seat León es muy fácil de abrir y de hacerle el puente, y además tiene la ventaja de ser muy potente, por lo que se convierte en el medio ideal para robar y huir», apunta uno de ellos, añadiendo que en Asturias ya se estuvieron dando casos de este tipo el mes pasado.

Mucha potencia

Fuentes policiales consultadas por este periódico coinciden con esta apreciación, asegurando que los Seat León del modelo FR, que son los matriculados en torno a 2004, son los más sustraídos en España, por esa facilidad en el robo y por tener muchos caballos. Indican, asimismo, que a través de Internet se venden unos dispositivos fabricados en China que son específicos para abrir este modelo concreto de coches, pero que también se pueden utilizar en los de las marcas Audi y Volkswagen. El importe de los mismos se sitúa en torno a 600 euros.