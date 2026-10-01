Narón, única gran población gallega que no publica los currículos ni el patrimonio de su corporación

Pleno de Narón, en una imagen de archivo. Concello

De los nueve municipios más poblados de Galicia, Narón es el único que no tiene publicados los patrimonios y currículos de sus concejales. La también considerada octava ciudad gallega carece de esta información en la página web del Concello: los ciudadanos no pueden consultar las posesiones de la alcaldesa y del resto de la corporación, su formación o dónde trabajaron. Por poner un ejemplo, Vilagarcía de Arousa (la novena población de Galicia) sí que ofrece esos datos en su página oficial. Ante esta situación, el PSOE desde la oposición naronesa ya movió ficha y trasladó estas ausencias a la Comisión da Transparencia de Galicia. Este órgano adscrito al Consello Consultivo de Galicia da ahora un tirón de orejas al Concello de Narón. Y le concede un plazo de 15 días hábiles para que cumpla con sus «obrigas de publicidade activa».

Quince días hábiles de plazo

El requerimiento de la Comisión da Transparencia de Galicia se envió al Concello de Narón (gobernado por la formación independiente Terra Galega) con fecha del pasado 16 de septiembre. Le otorga esos 15 días hábiles a la administración local, para que «achegue un informe sobre os feitos denunciados e proceda a dar cumprimento ás obrigas de publicidade activa establecidas na Lei 19/2013, do 19 de decembro».

Por parte del Concello, se indicó a este órgano que se produjo un cambio de web y que pronto se subirán todos los datos. La administración local estaría preparando la documentación actualizada, «e estes días estará dispoñible». Al principio de este mandato sí que estaban publicados los currículos y patrimonio de alcaldesa y concejales, pero sin actualizar. Es decir, eran datos antiguos y no había información de las nuevas incorporaciones. Es más, desde el PSOE apuntan que los últimos datos de la regidora Marián Ferreiro pertenecían a hace diez años.

Denuncia del PSOE

Desde el PSOE naronés, que fue el que denunció «a falta de transparencia» ante la Comisión, Jorge Ulla recalca que «non estamos pedindo información privada nin cuestionando o patrimonio de ninguén; estamos falando de transparencia e do dereito dos veciños a coñecer a declaración de bens dos seus representantes públicos». Y se pregunta lo siguiente: «Os veciños de Ferrol poden coñecer o patrimonio declarado polo seu alcalde, José Manuel Rey Varela. Por que os veciños de Narón non poden coñecer o de Marián Ferreiro?».