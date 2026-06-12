El propietario de cinco perros abandonados en Narón amenaza con «enterrar a los vecinos»
NARÓN / LA VOZ
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Lo denunciaron en Policía Nacional y Local por maltrato animal y otros conflictos, «los canes se comen sus heces»; la Xunta ya envió a agentes de la Unidade de Investigación para a Conservación da Natureza12 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Todo empezó con un caso de maltrato animal. Los vecinos del barrio de O Alto, en Narón, denunciaron formalmente a un hombre por abandonar a sus cinco perros en un patio; asegurando que «sufrían agresiones,