El propietario de cinco perros abandonados en Narón amenaza con «enterrar a los vecinos»

Patricia Hermida Torrente
Patricia Hermida NARÓN / LA VOZ

NARÓN · Exclusivo suscriptores

Los perros en el patio del barrio de O Alto, en Narón.
Los perros en el patio del barrio de O Alto, en Narón. Kiko Delgado

Lo denunciaron en Policía Nacional y Local por maltrato animal y otros conflictos, «los canes se comen sus heces»; la Xunta ya envió a agentes de la Unidade de Investigación para a Conservación da Natureza

12 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Todo empezó con un caso de maltrato animal. Los vecinos del barrio de O Alto, en Narón, denunciaron formalmente a un hombre por abandonar a sus cinco perros en un patio; asegurando que «sufrían agresiones,

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