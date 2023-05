El sector de las ferias reivindica la seguridad tras el susto de una atracción en Narón: «Tenemos revisiones estrictas y nadie se va a arriesgar»

Ambiente este mediodía en las atracciones de Narón, donde se produjo el accidente la noche del sábado al domingo. JOSE PARDO

«Las atracciones son máquinas, y las máquinas, a veces fallan», reflexionaba este lunes un feriante en alusión al incidente del sábado en las fiestas de O Alto, en Narón, en el que se vieron implicados trece niños que tuvieron que ser atendidos. «La feria mueve mucho público en Galicia y los incidentes son mínimos —proseguía—; si es un fallo mecánico y el aparato es nuevo tendrá que responder el fabricante».

La Policía Científica investiga las causas del percance que provocó lesiones leves a los menores y que, de momento, no han trascendido. Se sabe que falló uno de los brazos que sostienen y accionan el asiento corrido al que se suben los usuarios, cuando se encontraba a muy poca altura, y después se rompió el otro, por efecto del peso, según fuentes consultadas por La Voz.

Profesionales del sector reconocen que «este tipo de situaciones repercuten en todos, porque hacen que la gente dé por hecho que las cosas no están como deben, y sí lo están, al menos en la mayoría de los casos». «Y cuando no es así —resaltan—, existen técnicos responsables, ayuntamientos y empresas, gente que se dedica, o al menos debería hacerlo, a impedir que abran atracciones que no tengan todo en condiciones». Enfatizan que «hay controles y revisiones estrictos, y que nadie va a arriesgar la vida de nadie ni tampoco su trabajo».

Pocas horas después de que los brazos de la atracción Jamaica Show cedieran, el Concello confirmó que la organización del evento había presentado la memoria técnica de seguridad, incluida la documentación de este aparato, y que el viernes, antes del inicio de las fiestas, un técnico inspeccionó los elementos mecánicos y eléctricos de todos los artilugios instalados en O Alto. Además de realizar una prueba de funcionamiento, «con resultado de apto para o uso». «Son revisiones a fondo, al menos en nuestro caso, y antes de la apertura, cada día, hacemos una prueba de funcionamiento, con independencia de que el día anterior no hubiera habido problema. Antes de abrir la taquilla tenemos que asegurarnos de que todo esté correcto», reiteran los feriantes preguntados, presentes estos días en O Alto.

«Hay el seguro de la organización, el de la atracción y el de la empresa subcontratada que hace la inspección, y nadie quiere cogerse los dedos [...]. No es bueno para nosotros, ni para la comisión, ni para los ayuntamientos», repiten. El accidente vivido la noche del sábado se ha colado en la precampaña. El PP de Narón pide explicaciones al Concello sobre el plan de prevención y seguridad «de un evento que tenía previsión de reunir a unas veinte mil personas». El gobierno local, de TeGa, ya aclaró el domingo que había remitido copia del informe del técnico municipal a todos los portavoces.

La atracción, tras el accidente, que sucedió sobre las 00.25 horas José Pardo

Los propietarios de la atracción que se averió en las fiestas de O Alto, en Narón, aún no han decidido qué destino tendrá, si la repararán para volver a ponerla en marcha, de feria en feria, o si la enviarán a la chatarrería. La atracción fue retirada el mismo día.

Los dueños forman parte de una familia de feriantes de la comarca de Ferrolterra, muy conocidos en la zona y en otros puntos de Galicia. Adquirieron este aparato de fabricación italiana nuevo, para estrenarlo en 2020, pero no pudieron hacerlo hasta septiembre de 2021, por culpa de la pandemia.

«Sabemos que los niños están bien y eso es lo importante», comentaron ayer fuentes de la familia. «No lo estamos pasando bien, es muy duro para todos, tenemos hijos y sentimientos, y nos duelen las cosas que oímos y que no son verdad, sobre todo a los que estuvimos cara al público [el domingo y el lunes]», abundaron. Y añadieron: «Que alguien se ponga en nuestro lugar, no es fácil. Llevamos muchos años con nuestros negocios y jamás nos habíamos visto en esta circunstancia».

En Galicia hay pocas atracciones del modelo de la Jamaica Show. Una de ellas se encontraba este fin de semana en Mondoñedo. «La reacción de la gente fue instintiva: ''En esa no te subes porque es como la que se cayó en Narón''», cuenta un feriante que habló con el dueño, «que estaba muy agobiado» por la poca gente que pasaba por la taquilla para comprar pases.

Mientras, las fiestas de San Xosé Obreiro, en el barrio naronés de O Alto, se despidieron este lunes a lo grande, con una doble actuación musical vespertina, con Los Satélites y Panamá, ajenos a lo sucedido el sábado. La primera gran verbena de la temporada en la comarca de Ferrolterra rebasó las cifras de público del año pasado, con más de veinte mil personas la noche del domingo. El ambiente en las atracciones era de total normalidad este mediodía.