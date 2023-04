Un exigente decreto regula las fiestas en Galicia para garantizar la seguridad en las verbenas

La zona de las atracciones para adultos se llenó al caer la noche. ALBERTO LÓPEZ

El suceso en la atracción de feria de las fiestas del Alto del Castaño, en Narón, no ha sido el único de estas características ocurrido este fin de semana. El ambiente festivo en muchas localidades españoles se ha visto enturbiado por una serie de accidentes con más de 30 afectados. Pero ha sido el de Narón el que contabilizó más perjudicados, todos niños con edades entre 9 y 12 años, que tuvieron que recibir asistencia médica. No fue el caso de las veinte personas que quedaron atrapadas el pasado sábado en la atracción La selva encantada dentro del recinto de la Feria de Abril, en Sevilla. No corrieron la misma suerte una joven de 14 años en Ponferrada al salir despedida del aparato conocido como La olla, y que tuvo que ser trasladada en una uvi móvil al hospital; o el niño de 12 años que ayer se precipitó desde una atracción en las fiestas de Motril (Granada).

En todos los casos y tras los primeros análisis técnicos y de seguridad efectuados por las autoridades, aparentemente todo parece estar en regla: permisos, controles, revisiones... En el caso del fallo del aparato de Narón sorprende más porque es una instalación de poco más de un año. De todas formas, cada vez que se produce un accidente de estas características se cuestiona la seguridad de las atracciones.

Normativa general

Competencia autonómica. Las exigencias, en materia de seguridad para este tipo de atracciones no son comunes al conjunto del país. Dependen de cada comunidad autónoma, que tiene transferidas estas competencias. Aun así, tampoco hay normativas específicas que determinen qué características debe tener cada tipo de aparato o cómo debe construirse. En el caso gallego, la comunidad dispone de una legislación exclusiva, en la que se establece el régimen jurídico de los espectáculos públicos y las actividades recreativas que se celebren en establecimientos o espacios abiertos al público en Galicia. La propia Administración autonómica aprobó el pasado enero el decreto de esa ley que regula «determinados aspectos de la organización y desarrollo de los espectáculos públicos y las actividades recreativas y se constituye el Registro de Empresas y Establecimientos», publicada en el Diario Oficial de Galicia el 19 de enero de este año.

Las atracciones

Los propietarios. Más allá del interés por mantener en buen estado los aparatos de diversión de su propiedad, cada feriante ha de tener en vigor una serie de documentación sobre la instalación, así como superar unos controles periódicos en materia de seguridad que deberán ser supervisados por un ingeniero. En Galicia se exige que en la ficha técnica de cada atracción figure una memoria descriptiva con la información necesaria para la realización de las inspecciones y verificaciones de montaje y de las pruebas de funcionamiento, puntos de control, las tolerancias admisibles, las velocidades máximas, los límites de edad de los usuarios, así como la altura y peso permitidos. También debe recoger los requerimientos de cualificación del personal de montaje, funcionamiento y mantenimiento. En el libro de operaciones de la empresa se identificará la atracción con todos los datos pertinentes sobre la fecha de adquisición, el historial de las reparaciones efectuadas, así como las modificaciones y las inspecciones que fueron realizadas.

Mantenimiento

Vida útil. Lo que no resulta claro es si estos aparatos tienen definido un período de vida útil o cuándo deben sustituirse o reponer piezas. En el caso de la atracción Jamaica, la siniestrada la noche del sábado en Narón, habrá que esperar a los resultados de la investigación para saber qué falló ya que se trata de un equipo prácticamente nuevo, que se había estrenado hace poco más de un año.

La organización

Seguros, vigilancia y equipos sanitarios. Desde el pasado mes de febrero, fecha en la que entró en vigor el decreto con el que se regula el desarrollo de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de Galicia, son la entidades organizadoras de espectáculos públicos las que asumen una serie de obligaciones. Entre ellas, la obligatoriedad de suscribir un seguro de responsabilidad civil dentro de un plan de prevención, que deberá ser convalidado por cada Ayuntamiento. En ese documento se especificará la dotación sanitaria desplazada al lugar de la verbena, cuyo dispositivo se establecerá en función de la previsión de asistencia de público al recinto. En el plan de actuación también se determinará la vigilancia en cuestiones de seguridad y otros servicios complementarios como Protección Civil o bomberos.