La valedora do pobo investiga el caso de la naronesa cuyo cadáver fue mutilado por sus perros

La institución del Valedor do Pobo ha abierto una investigación de oficio sobre el caso de la vecina de Narón cuyo cadáver fue descubierto el pasado día 13 en su domicilio de Freixeiro. El cuerpo de la mujer, que tenía síndrome de Diógenes, estaba en un avanzado estado de descomposición y los perros con los que convivía le habían comido la cara y la mitad de un brazo.

La valedora do pobo, María Dolores Fernández Galindo, remitió un escrito dirigido a la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, comunicándole la apertura de dicho expediente y solicitando información sobre los procedimientos de actuación, control y coordinación que siguen en el Concello ante problemáticas de esta tipología, los casos detectados en los últimos cuatro años, las actuaciones practicadas o previstas y sobre las demás circunstancias que, a su criterio, se consideren relevantes para la completa valoración del objeto de la queja.

En dicha comunicación se recoge que «o pasado día 15, o xornal La Voz de Galicia daba conta das circunstancias do pasamento dunha veciña dese concello afectada pola problemática das persoas con síndrome de Diógenes e síndrome de Noé, e do achado do cadáver no interior da vivenda».

Y añade que la afectación a la salubridad pública y al contorno comunitario, pero sobre todo, las propias personas en las que concurre un elevado riesgo social para su propia integridad física y bienestar emocional, «require que se garanta a súa protección», apostillando que la acumulación de basura o animales en la vivienda, además de ocasionar molestias al vecindario, puede constituir riesgo de incendios o plagas.

En marzo del año pasado, la valedora incoó una investigación de oficio en el ámbito de las siete grandes ciudades de Galicia, del que se dará cuenta próximamente en el informe anual del 2020 que se presentará en el Parlamento de Galicia.

A raíz del conocimiento del caso de la vecina de Narón, María Dolores Fernández Galindo ha decidido avanzar en el estudio de esta problemática, analizando también la situación de los municipios de más de 20.000 habitantes.