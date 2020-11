Un 30 % de vacunados de la gripe más que hace un año

0

La Voz de Galicia

Ferrol 06/11/2020

El covid ha rebajado las reticencias que algunas personas sentían hacia la vacuna de la gripe. Los médicos de cabecera tenían que hacer campaña cada invierno, pero este año solo tienen que mencionarlo y los pacientes piden su cita sin rechistar. Matilde Maceira Castiñeira es una de las facultativas del centro de salud de Narón y asegura que «personas que antes había que convencer han solicitado cita para inmunizarse este año sin problemas».

Esta profesional sanitaria lleva muchos años trabajando en los ambulatorios de la comarca y recuerda que ha tenido que acallar muchos bulos del antídoto contra un virus que hace mucho daño a los mayores o colectivos sensibles. «Siempre hay que desmentir cosas como que se sufre la enfermedad, esta vacuna está asociada a muchos mitos», explica. Tanto en este centro de salud, como en el resto del área sanitaria la petición de citas para la campaña de la gripe va camino de duplicar las cifras registradas hace doce meses. Por ahora se ha vacunado a un 30 % más de personas (30.277) que el año pasado y se ha dado prioridad a los mayores de 65 años. Luís Arantón Areosa es enfermero y también el director de enfermería del CHUF y destaca que está habiendo una alta demanda: «Está solicitando la vacuna mucha gente que no es población diana, y se está priorizando la gente que más la necesita -matiza-. También se constata más participación de personas de los grupos de riesgo que en años anteriores no se habían vacunado». Precisamente por esta alta demanda se están retrasando algunas citas que se han dado a ciudadanos que no son de riesgo. Una de ellas es una ferrolana que tenía un hueco la semana pasada y la llamaron para asegurarle que pasará después del día 16.

Sin límite de dosis

Luis Arantón garantiza que no hay límite de dosis para el área de Ferrol y que se irán pidiendo en función de la demanda de los pacientes, pero también es cierto que organizar los turnos para los pinchazos es mucho más complicado este año: «Claro que es importante que nos vacunemos, pero no hace falta que lo hagamos de forma inmediata y por eso se han alargado los plazos de la campaña», detalla un enfermero que recuerda que las medidas de seguridad en los centros de salud implican que se puedan administrar menos dosis por jornada, ya que hay que espaciar los turnos para que los pacientes no coincidan en el exterior del centro de salud o en la sala de espera. En cualquier caso se garantiza que se inmunizará a todos los que lo pidan.

Vacunados con más de 70: 40,86 %, los septuagenarios son el colectivo al que se ha citado antes para la vacuna.

Más de 60 años: 35,93 %, los pinchazos que ya se han practicado a este grupo, considerado de riesgo.

30 % más que el invierno pasado, se han vacunado un total de 30.277 personas del Área Sanitaria de Ferrol.

¿Para quién es más importante esta prevención?

Enfermeros como Luis Arantón y médicos de Atención Primaria recuerdan que aparte de los mayores de 65 años y de los enfermos crónicos o con factores de riesgo este invierno se amplía la denominada población diana y se llama a los mayores de 60 años o personas que convivan con una persona de riesgo, es decir, un mayor o un enfermo al que el covid puede causarle secuelas graves. También al resto de población con algún factor de riesgo: a los cuidadores, incluido el personal sanitario de centros públicos y privados, además del que trabaja en las farmacias o trabajadores de servicios públicos esenciales, como la policía. «La clave es inmunizar a la mayor parte de la población para que tengamos menos riesgo de contraer una gripe que nos puede desestabilizar a nosotros y a nuestro entorno», zanjan.