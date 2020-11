Un superviviente del mundo de la música

0

02/11/2020 20:51 h

Cuando pensábamos que los discos ya solo los podíamos comprar en Internet, o escuchar en las plataformas digitales, descubrimos que en Ferrolterra todavía nos queda un lugar en el que poder comprar música en formato físico. La tienda cuyo nombre es un homenaje al rey del Rock, Memphis, cuenta con un interesante surtido de cedés, pero también vinilos e incluso algún casete. Está ubicada en la calle Reyes Católicos 56, en Santa Icía, en Narón, en donde hace 19 años se estableció Juan Cupeiro Teijido. Él sigue viviendo de un negocio desaparecido en casi todo el país que le reporta muchas satisfacciones. Juan, que se define 100 % analógico, presume de no tener página web, pero si una clientela fiel que le ha acompañado todos estos años y que le permite seguir viviendo de algo que confiesa le gusta. Juan asegura que hay gente que no usa Internet y aprecia de un tiempo a esta parte que hay un retorno al formato físico. La tienda cuenta con un stock importante de música pop y rock y Juan asegura que cualquier disco es posible conseguirlo en Discos Memphis. Si no está en tienda lo pide y lo busca allá donde haga falta para atender a una clientela que está retornando a los clásicos. Los viejos rockeros nunca mueren y Memphis sigue teniendo su sitio para los amantes de esa música que nunca pasa de moda. De verdad que merece la pena darse una vuelta por Narón y descubrir esta tienda.