Ferrol y Narón suman 35 denuncias por no respetar el toque de queda o los aforos

La Voz de Galicia A. F. C.

NARÓN / LA VOZ 02/11/2020 16:43 h

El primer fin de semana de cierre perimetral en los concellos de Ferrol, Narón, Fene y Neda dejó varias decenas de denuncias por saltarse algunas de las restricciones impuestas a la población. La Policía Local de Ferrol formuló 17, diez por incumplir el toque de queda (permaneciendo en la calle después de las once de la noche), dos por no poder justificar el desplazamiento dentro del perímetro de los cuatro municipios y cinco por no utilizar mascarilla en la vía pública. Los agentes municipales organizaron varios controles con sus compañeros de Fene, el sábado y el domingo por la mañana, en la carretera FE-14, entre la avenida As Pías y San Valentín. En solitario, montaron un dispositivo el sábado todo el día en la carretera de Catabois, en la zona de la glorieta de la AG-64, donde denunciaron a dos personas que carecían de justificación para circular por este entorno; y también cooperaron con el Cuerpo Nacional de Policía, el domingo, en la AC-116. Durante el servicio prestado en el cementerio de Catabois constataron la reducida afluencia de gente.

Narón formalizó 18 denuncias a lo largo del fin de semana. El sábado, los policías efectuaron varias advertencias a personas no convivientes que compartían espacio en terrazas de establecimientos de hostelería. Las primeras sanciones por este motivo se produjeron el domingo, a nueve clientes que consumían juntos en un local sin compartir residencia. Los agentes sancionaron a ocho establecimientos hosteleros por incumplir el aforo máximo permitido en las terrazas, que no pueden sobrepasar el 50 % de su capacidad según la nueva norma; y a una persona por carecer de mascarilla.

Los controles en las salidas del perímetro cerrado prosiguieron ayer y continuarán mientras duren las restricciones a la movilidad y el resto de limitaciones para combatir el covid-19. La regidora naronesa, Marián Ferreiro, destacó la coordinación con la Policía Local de los otros tres ayuntamientos, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, con operativos en los límites con Pedroso y San Sadurniño, o en las carreteras de Cedeira y Valdoviño. La Policía Local de Fene reforzó el turno del fin de semana para poder realizar controles, con apoyo de la Guardia Civil. Y los dos agentes del cuerpo con que cuenta Neda, sin servicio el fin de semana, seguían ayer atendiendo numerosas consultas de vecinos y hosteleros sobre las medidas.