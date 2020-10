El efecto covid en los cines Odeón: pocos estrenos y 67.000 espectadores menos

0

Como ocurre en otros muchos sectores, las taquillas de los cines también está sufriendo los efectos de la crisis del coronavirus. Tres meses después de su reapertura a finales del pasado mes de junio, los multicines Odeón de Narón ya ponen cifras al descalabro económico. Si en julio, agosto y septiembre del 2019 se contabilizaron un total de 91.731 espectadores, en el mismo período de este fatídico 2020 la cifra ha caído hasta los 24.254. Es decir, 67.477 personas menos han pasado este verano por sus salas de proyección, lo que supone una reducción del 74% en la afluencia del público.

Aunque hay quien podría pensar que el miedo a los contagios se encuentra detrás de estas cifras, el gerente de los multicines del gigante comercial de A Gándara, Tino Sambade, asegura que el bajón se debe fundamentalmente a la falta de títulos con gancho en la cartelera. «La principal causa es sin duda que, salvo casos concretos, como Padre no hay más que uno 2 o Tenet, las grandes distribuidoras no han querido estrenar sus películas y han pospuesto las fechas de estreno para el próximo año», explica Sambade.

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la nueva película de la saga 007, Sin tiempo para morir, cuyo lanzamiento acaba de ser aplazado por segunda vez para abril del 2021, o con la novena entrega de Fast &Furious, que tampoco se podrá ver hasta el año que viene.

El apoyo de Santiago Segura

Sambade está convencido de que la falta de estrenos es lo que está ahuyentado a los espectadores de las salas. Y pone como ejemplo el caso de Padre no hay más uno 2, de Santiago Segura, quien el pasado verano no dudó en apoyar al sector al lanzar su nueva película en plena pandemia, mientras la mayoría aplazaba el estreno de sus producciones. «El público respondió de manera muy positiva, hasta el punto de que fue la película más vista desde la reapertura», subraya.

En cuanto al horizonte de los próximos meses, Sambade cruza los dedos con la esperanza de que el 23 de octubre se pueda estrenar Trolls 2, de Universal, y el 27 de noviembre llegue a la gran pantalla Soul, de Disney, dos títulos que sin duda contribuirían a animar la taquilla.

Mientras tanto, los multicines se esfuerzan en capear el temporal con otros estrenos que tal vez no sean tan taquilleros y la proyección de producciones más propias de la televisión que del cine. Es lo que ya ha hecho con algunos episodios de la serie Veneno, o la entrevista del periodista Jordi Évole a Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo recientemente fallecido, «que fue el estreno más visto el pasado fin de semana», según destaca Tino Sambade.

La taquilla del Dúplex también sufre por la crisis sanitaria, pero se empieza a recuperar

Como ocurre en Odeón, la crisis sanitaria del coronavirus también ha castigado a la taquilla del Dúplex Cinema de Ferrol, donde durante el verano pasado la afluencia de público estuvo por debajo de los mil espectadores al mes, cuando las previsiones de sus responsables pasaban por registrar en torno a unos dos mil. Sin embargo -y a pesar de la que lectura es claramente negativa-, el coordinador del cine de Esteiro, Víctor Paz, ve luz al final del túnel, «porque desde principios de setembro estase a notar unha leve subida na afluencia do público».

A diferencia de lo que ocurre en Odeón, Paz no cree que el descenso de público en el Dúplex durante el verano se pueda achar a la falta de estrenos, sino más bien a que su público más fiel -los abonados de más edad, que solían ir al cine dos o tres veces a la semana-, dejaron de acudir a las salas por tratarse de un colectivo de riesgo. «A parte boa é que cando regresan e ven que o cine é un sitio seguro, porque hai distancia, xeles e un bo sistema de renovación do aire, perden ese temor e xa volven vir con normalidade», anota Paz. Además, recuerda que el Dúplex no depende tanto de los taquillazos, sino de películas de cine independiente y de autor, que están volviendo a estrenarse con normalidad y no sufren aplazamientos.